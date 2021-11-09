

4 طرق مختلفة لارتداء البلوفر البيزيك في الشتاء.. اختارى المناسب لاستايلك 4 طرق مختلفة لارتداء البلوفر البيزيك في الشتاء.. اختارى المناسب لاستايلك

البلوفر البيزيك الصوف يعد من أهم القطع الأساسية التي عليكِ اقتناءها خلال فصل الشتاء لأنه يمتاز بتوفير الدفء ليناسب أجواء الشتاء الباردة كما يضيف لمسة من الأناقة والعصرية على إطلالتك الشتوية فهو قطعة مميزة وبسيطة يمكن أن تغير شكل وتنسق إطلالتك للأفضل، لذا يستعرض لنا اليوم السابع مع الاستايلست والفاشون بلوجر هايدي الكسابي عدد من الطرق المختلفة التي يمكنك اختيارها لتنسيق البلوفر البيزيك على إطلالاتك المختلفة ومنها:





أولاً: البلوفر البيزك على الجيب بنطلون

ارتداء بلوفر بيزك على چيب بنطلون ومعطف يكونون إطلالة مميزة جدًا ومناسبة للخروجات الصباحية في فصل الشتاء سواء للجامعة أو العمل، ومناسب جدًا للمحجبات ولغير المحجبات الذين يفضلون ارتداء الأوفر سايز.



ثانيًا: البلوفر البيزيك وجاكيت على الأكتاف

ويمكن تنسيق البلوفر البيزك مع وضع معطف أو جاكيت على الأكتاف ويمكن ارتداء أي بلوڤر وفي كل مرة ارتداءه بشكل مختلف وطله جديدة، ويمكن وضع المعطف أعلى أكتافك أو ارتداء المعطف كاملاً على بنطلون وايد ليج أو جيب والتي تعتبر موضة شتاء 2022.

ثالثًا: البلوفر البيزك مع بنطلون شارلستونوتابعت مدونة الموضة أنه يمكن ايضاً ارتداء بلوفر بيزيك مع بنطلون شارلستون كاروه، أو ارتداء بلوفر بيزيك سادة مع بنطلون كاروه حتى تطلي بمظهر جذاب وغير روتيني وهذا التنسيق مناسب ايضاً للصباح للعمل أو الجامعة.رابعًا: البلوفر البيزك مع بنطلون جلدكما يمكنك ارتداء البلوڤر البيزك مع بنطلون جلد خاصة وهو تريند هذه الفترة وموضة قوية لملابس الشتاء 2022 مع چاكت لاطلاله أنيقة مناسبة للخروج ليلا خلال ليالي الشتاء الباردة ومناسب جداً للسهرة والأحتفالات.











