

دار سك العملة الملكية تكشف تصميم عملة احتفال الملكة اليزابيث باليوبيل البلاتينى دار سك العملة الملكية تكشف تصميم عملة احتفال الملكة اليزابيث باليوبيل البلاتينى

أعلنت دار سك العملة الملكية أن الاحتفال بيوبيل الملكة إليزابيث البلاتينى العام المقبل سيكون عن طريق إطلاق عملة، 50 بنس، وستحتوى العملة المعدنية على الرقم 70، الذي يمثل سنوات حكم الملكة في عام 2022. وسيشمل وجهها المقلوب رمزها الرمزي داخل إطار الصفر في قلب التصميم.



وكشفت صحيفة إكسبريس البريطانية، عن أن الملكة إليزابيث، وافقت على التصميم، وقامت دار سك العملة الملكية بضرب عملات معدنية متداولة للملكة طوال فترة حكمها واحتفلت بالمعالم الملكية، بما في ذلك اليوبيل الفضي والذهبي والماسي، على مجموعة من قطع التاج التذكارية.



وقالت كلير ماكلينان، مديرة قسم العملات التذكارية في دار سك العملة الملكية: "دار سك العملة الملكية لديها تاريخ فخور في حصد العملات المعدنية لملوك بريطانيا، ويشهد عام 2022 أحد أعظم احتفالات جلالة الملكة اليزابيث باليوبيل البلاتينى".

قد يعجبك أيضا...

ومن جهة أخرى كشف الخبير الملكي جوناثان ساكردوتي خلال حلقة حديثة من بودكاست "Royally Us" ، أن الملكة إليزابيث لديها قائمة محدودة بالأشخاص الذين ترد عليهم على هاتفها الشخصى، ولكن هناك شخصين هما من تجيب عليهما طوال الوقت وتتحدث معهما، وهما ابنتها الأميرة آن ومدير السباقات الخاص بها جون وارين.وقال ساكردوتى "يبدو أن الملكة لديها شخصين تتحدث إليهما أكثر من الآخرين على هواتفها، فضلا عن أنها تمتلك هاتفا محمولا يقال إنه من نوع "سامسونج" مزود بتشفير مضاد للقرصنة بواسطة جهاز الاستخبارات البريطاني MI6 حتى لا يتمكن أحد من اختراقه."وأضاف أن هذين الشخصين يبدو أنهما من يمكنهما الوصول إلى الملكة من أي مكان في العالم، حيث تجيب عليهما حال اتصالهما بها.وأوضحت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن وارين هو صهر صديق الملكة إليزابيث الراحل إيرل كارنارفون.