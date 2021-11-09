أعلنت دار سك العملة الملكية أن الاحتفال بيوبيل الملكة إليزابيث البلاتينى العام المقبل سيكون عن طريق إطلاق عملة، 50 بنس، وستحتوى العملة المعدنية على الرقم 70، الذي يمثل سنوات حكم الملكة في عام 2022. وسيشمل وجهها المقلوب رمزها الرمزي داخل إطار الصفر في قلب التصميم.
وكشفت صحيفة إكسبريس البريطانية، عن أن الملكة إليزابيث، وافقت على التصميم، وقامت دار سك العملة الملكية بضرب عملات معدنية متداولة للملكة طوال فترة حكمها واحتفلت بالمعالم الملكية، بما في ذلك اليوبيل الفضي والذهبي والماسي، على مجموعة من قطع التاج التذكارية.
وقالت كلير ماكلينان، مديرة قسم العملات التذكارية في دار سك العملة الملكية: "دار سك العملة الملكية لديها تاريخ فخور في حصد العملات المعدنية لملوك بريطانيا، ويشهد عام 2022 أحد أعظم احتفالات جلالة الملكة اليزابيث باليوبيل البلاتينى".
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التعليقات على دار سك العملة الملكية تكشف تصميم عملة احتفال الملكة اليزابيث باليوبيل البلاتينى
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