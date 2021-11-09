هل توافق يبقى فى روبوت شبهك مقابل 200 ألف دولار؟ شركة تبحث عن وجه بشرى

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هل توافق يبقى فى روبوت شبهك مقابل 200 ألف دولار؟ شركة تبحث عن وجه بشرى

تسعى شركة مصنعة للروبوتات للاستعانة بوجه بشرى لنسخة واستخدامه على أجهزتها لإضفاء الشكل الحقيقي عليها. وتبحث الشركة المصنعة للروبوتات عن وجه لروبوتها البشري القادم، والذي سيتم استخدامه في الفنادق ومراكز التسوق والمطارات اعتبارًا من عام 2023.

تقدم الشركة مبلغًا ضخمًا قدره 150 ألف جنيه إسترليني (200000 دولار) للمتطوع الذي يجب أن يكون على استعداد لنقل حقوق استخدام وجهه إلى الأبد.

يتم استخدام الروبوتات الخاصة بالشركة بالفعل في 43 دولة، وتعمل عبر مجموعة من الأدوار بما في ذلك الإداريين والمروجين والمستشارين والمرشدين والكونسيرج.

وقالت الشركة المصنعة ومقرها نيويورك في بيان لها: "شركتنا تطور تقنيات مجال التعرف على الوجه، وكذلك الكلام، والملاحة المستقلة، والذكاء الاصطناعي ومجالات أخرى من الروبوتات، منذ عام 2019، نعمل بنشاط على تصنيع وتوريد الروبوتات البشرية إلى السوق".

في حملتها، تبحث الشركة التقنية عن شخص له وجه "لطيف وودود" لاستخدامه في الروبوت المساعد، وسيتم استخدامه في المطارات ومراكز التسوق ومتاجر البيع بالتجزئة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.

وأوضح الشركة المصنعة أن "الروبوت بمظهر جديد سيبدأ أنشطته في عام 2023، وسيصبح وجه الشخص المحدد هو مظهر هذا الروبوت".

المصدر: اليوم السابع

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