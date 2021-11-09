تسعى شركة مصنعة للروبوتات للاستعانة بوجه بشرى لنسخة واستخدامه على أجهزتها لإضفاء الشكل الحقيقي عليها. وتبحث الشركة المصنعة للروبوتات عن وجه لروبوتها البشري القادم، والذي سيتم استخدامه في الفنادق ومراكز التسوق والمطارات اعتبارًا من عام 2023.
تقدم الشركة مبلغًا ضخمًا قدره 150 ألف جنيه إسترليني (200000 دولار) للمتطوع الذي يجب أن يكون على استعداد لنقل حقوق استخدام وجهه إلى الأبد.
يتم استخدام الروبوتات الخاصة بالشركة بالفعل في 43 دولة، وتعمل عبر مجموعة من الأدوار بما في ذلك الإداريين والمروجين والمستشارين والمرشدين والكونسيرج.
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التعليقات على هل توافق يبقى فى روبوت شبهك مقابل 200 ألف دولار؟ شركة تبحث عن وجه بشرى
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