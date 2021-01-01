دعاء للأم المريضة بالشفاء .. ردد أفضل أدعية العلاج من كل داء



دعاء للأم المريضة بالشفاء دعاء للأم المريضة بالشفاء

دعاء للأم المريضة بالشفاء .. لعله أفضل دعاء يقال للمريض، الذي ثقل كربه، وطوق نجاة لأولئك الذين أعياهم التعب وأهلكهم المرض، فليس هناك أفضل من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الشفاء بيده عز وجل، فإذا ما أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون، والاستعانة بالسُنة النبوية في دعاء شفاء الام يعد أحد الوصايا النبوية الشريفة، وحثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على بر الوالدين وشدد في وصيته بالأم بشكل خاص ، بما يجعل من دعاء شفاء الام مستجاب أحد صور البر بها.







وأرشدنا إلى أفضل أدعية الشفاء ، التي تنوعت بين آيات من القرآن الكريم وأدعية من السُنة النبوية الشريفة، فالمرض ابتلاء دنيوي، لا يسلم منه أحد، والوالدان وخاصة الأم تعتبر بركة الإنسان في الدنيا ، وهو ما يستوجب أهمية دعاء شفاء الام مستجاب مكتوب ويبرر ضرورة معرفته.

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دعاء شفاء الام مستجابدعاء شفاء الام مستجاب مكتوب بعد صلاة المغرب، منه: أذهب البأس رب الناس واشف أمي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء ولا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أمي أنت الشافي لا شافي إلا أنت اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفيها، ومن دعاء شفاء الام مستجاب مكتوب بعد صلاة المغرب أيضًا:-اللهم ألبسها العافية حتى تهنأ بالمعيشة، واختم لها بالمغفرة حتى لا تضرّها الذنوب.-اللهم اشفِ أُمي شفاءً ليس بعدهُ سقما أبدًا، اللهم خذ بيدِها، اللهمَّ احرسها بعينيك التي لا تنام، واكفها بركنك الذى لا يُرام واحفظها بعزك الذي لا يُضام، واكلأها في الليل وفي النهارِ، وارحمها بقدرتك عليها أنت ثقتها ورجاؤها.-يا كاشف الهَمّ يا مُفرج الكَرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهمّ ألبسها ثوب الصحةِ والعافيّة عاجلًا غير آجلًا يا أرحم الراحمين.-اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهمَّ لا تجعل لها ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجةً من حوائِج الدنيّا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجةً عند أحد غيرك.دعاء بعد المغرب .. أدعية مستحبة لراحة البال والقلبدعاء بالزوج الصالح.. جلب العريس في أسبوع-اللهم اجعل عافيتك تسري بجسد أمي، اللهمَّ ارزق أُمي فوق عمرِها عمرًا، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها.-اللهمَّ أقر عيني أُمي بما تتمناه لنا في الدنيّا، اللهمَّ اجعل أوقاتها بذكرك معمورة، نسأل الله العفو والعافية لأمهاتنا وأمّهات المسلمين.-اللهم اشفِ أُمي شفاءً ليس بعدهُ سقما أبدًا، اللهم خذ بيدِها، اللهمَّ احرسها بعينيك التي لا تنام.-اللهم إنك أعلم بحالها فالطف بها، وأخبَرُ بمرضها فاشفها وأدرى بعلاجها فعجّل بشفائها أمي.-يا كاشف الهَمّ يا مُفرج الكَرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهمّ ألبسها ثوب الصحةِ والعافيّة عاجلًا غير أجلًا.-يا أرحم الراحمين، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها.-اللهم أنت الشافي المعافي اشفي أمي شفاء لا يغادر سقمًا، وخفف عنها كل ما يؤلمها يا كريم.-اللهم قرّ أعيننا بشفائها، فإن البشر أعجز عن مداوتها إلا بقدرتك، وأنت نعم المستجيبين.-اللهم لا تؤاخذنا بما كسبنا ولا كسبت، اللهم أنت الرحيم والعفو والمولى ونعم النصير، فرحمة منك يا لطيف بجسد أتعبه طول الحمل و صبر على تربية.-اللهم اغفر لها اللهم اشفها اللهم ارفع عنها البلاء وخفف عنها يا رحيم.-اللهم اشفي أمي وانثر العافية في جسدها واسقها لذة الصحة واجعلها سالمة معفاة لا ضرر فيها ، ربي اشفها شفاء لا يغادر سقمًا.-اللهم أني أسألك بصفاتك العلا وأسمائك الحسنى وأسألك برحمتك التي وسعت كل شئ أن ترزق أمي العافية وتمن عليها بالشفاء عاجلا.-يارب داوي جروحها وسكن آلامها وأشفيها من أمراضها، وألبسها ثوب العافية وعافيها وأشفها وأعف عن أمي، اللهم تولى أمي برحمتك وأشملها بمغفرتك وعطفك يا كريم ويا ودوود يا الله.-الله يا ذا الجلال والإكرام، دعوتك يا حي يا قيوم باسمك الأعظم وبكل اسم هو لك أن تبسط من رحمتك وبركاتك على أمي، فيا رب ألبسها لباس العافية كي تهنأ عيشتها، واجعل المغفرة ختامها كي لا تضرها ذنوبها.- اللهم أكف أمي كل الأهوال دون الجنة لتبلغ إياها برحمتك أنت يا الله يا أرحم الراحمين.-يا شافي القلوب والصدور، ومسير الأعضاء بقدرتك، اللهم اعف عنها واشفها وبارك لنا فيها.-اللهم إنها كانت تحثنا على الخيرات، وبذلت من وقتها وعمرها الكثير فجازها يا ربنا خير الجزاء، وخفف عنها و لا تترك بجسدها ألمًا ولا تعبًا.-اللهم رب الأكوان، ورب كل الأفلاك والملاك اشف كل أم علمت منها الصبر والاحتمال.-اللهم أذهب عنها آلامها و أفرحها بحسن الثواب وجميل جزاء الصبر يا رحيم السموات والأرض.-أذهب البأس رب الناس واشف أمي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء ولا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين.دعاء الشفاء من القرآندعاء الشفاء العاجل من الأدعية المأثورة من القرآن الكريم، التي تقال وبها ندعو لمرضانا بالشفاء العاجل، ومنها:قراءة سورة الفاتحة على المريض، قال تعالى: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ* الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ* اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ».قراءة المعوذتين على المريض؛ وهي سورة الفلق، قال تعالى: «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ* مِن شَرِّ مَا خَلَقَ* وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ* وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ* وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ» ، وسورة الناس، قال تعالى: «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ* مَلِكِ النَّاسِ* إِلَٰهِ النَّاسِ* مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ* مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ».سورة الإخلاص: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ* اللَّهُ الصَّمَدُ* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ* وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ».آية الكرسي: «اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ».أواخر سورة البقرة: «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ* لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ».«ربَّنا اللهُ الذي في السَّماءِ تقدَّس اسمُك أمرُك في السَّماءِ والأرضِ كما رحمتُك في السَّماءِ فاجعلْ رحمتَكَ في الأرضِ اغفرْ لنا حُوبَنا وخطايانا أنت ربُّ الطَّيِّبينَ أنزِلْ رحمةً وشفاءً من شفائِك على هذا الوجعِ فيبرأُ».دعاء الشفاء من السنةدعاء الشفاء من السنة النبوية الشريفة، يعني دعاء للمريض بالشفاء العاجل بتلك الأدعية المأثورة، الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والتي تقال لاستشفاء المريض ومنها:قال رسول الله: «بسمِ اللهِ ثلاثًا وقُلْ سبْعَ مرَّاتٍ: أعوذُ باللهِ وقدرتِه مِن شرِّ ما أجِدُ وأُحاذِرُ».«أَذْهِبِ البَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا».«بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ ثلاثَ مرَّاتٍ».«لا بَأْسَ، طَهُورٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ».«اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري».دعاء الشفاء والفرج مكتوبدعاء الشفاء والفرج مكتوب يحتاجه من لديه العلة أو الكرب ليرقي به نفسه، فليس شرطًا أن يردد دعاء الشفاء والفرج شخص صحيح، فيمكن أن يردد المريض دعاء الشفاء بنفسه، ليشفيه الله سبحانه وتعالى، وكذلك دعاء الفرج، والتي يدعو بها لنفسه، ما يلي:1- ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.2- اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين.3- إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين.4- يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم.5- أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه.6- بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.7- اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.8- ربنا الله الذي في السماء، تقدّس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا خطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاءً من شفائك على هذا الوجع فيبرأ.9- يا مُفرّج الكرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين.دعاء الفرجورد الكثير من النصوص في دعاء الفرج في القرآن الكريم بمواضع كثيرة، ومن ادعية الفرج في السُنة النبوية الشريفة ، ومنها:1- لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله الا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.2- اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلًا، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.3- اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دُعاء البائس، اشف كل مريض.4- اللهم يا مسهّل الشديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.5- الحمد لله الّذي لا إله إلّا هو، وهو للحمد أهل وهو على كلّ شيءٍ قدير، وسبحان الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.6- اللهم نسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها، وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفي كل مريض، وتعافيه بحولك وقوتك.