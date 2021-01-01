خالد الجندي: سيدنا محمد كان يعلم بوجود الله قبل أن يصبح نبيًا



الشيخ خالد الجندي الشيخ خالد الجندي



قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعث وهو يبلغ من العمر أربعين عامًا، كما أنه خلال هذه الفترة لم يسجد لصنم مما كان يعبد أهل مكة.



وأضاف خالد الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون على دي ام سي، أنه لم يشرك بالله ولم يعبد النجوم أو الكواكب، مؤكدًا أنه كان يعبد الله في غار حراء قبل أن يبعث نبيًا، موضحًا أن النبي كان يعلم بوجود الله قبل أن يصبح نبيًا.



وأشار إلى أن المشكلة الوحيدة التي كانت تواجه الأنبياء قبل أن يبعثوا رسلًا إلى البشرية هي معرفة كيفية التقرب إلى الله وبما يحبه الله.

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وأكد أن القرآن والوحى نزلا من أجل كيفية أداء العبادة الصحيحة، موضحًا أن المعرفة تحتاج إلى نشاط عقلى وأن العبادة تحتاج إلى شرع.ونصح الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بسماع تلاوات الشيخ محمود علي البنا، مضيفا أن قراءة الشيخ محمود علي البنا لسورة طه فيه تصوير كبير في هذه الآيات هو أعجب وأصدق تصوير صوتي للآيات لأنه يقرأها بشيء خيالي ، عالم من الحفاوة الربانية.وأضاف خالد الجندي خلال برنامجه " لعلهم يفقهون" : قوله تعالى "وتجري بهم في موج كالجبال "تصوير يغنيك عن أى خيال جامح، وأيضًا في قوله تعالى" فنادى في الظلمات" سيدنا يونس، كما تستطيع أن تفهم مدى الندم والحسرة والأسف والحزن الذي انتاب سيدنا آدم عليه السلام بعد ما تبين أنه أخطأ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ .وأشار الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن سيدنا موسى عليه السلام، قضى الوعد بالمهر المدفوع خلال 10 سنوات. في قوله تعالى قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَوأضاف أنه عندما قضى هذا الوعد رجع إلى مصر برفقه زوجته وأثناء عودته مر بجيل الطور، لافتاً إلى ما كان يحتويه الجبل من ليل وظلام دامس ومطر ورياح مع جو من الرعد والبرق.