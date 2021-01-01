أحمد موسى يكشف تفاصيل محاولة اغتياله | فيديو

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صورة الخبر: الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

روى الإعلامي أحمد موسى، خلال احتفالية قناة صدى البلد، اليوم، بمرور 10 سنوات على تأسيسها.

وقال "موسى"،: "كنت في التلفزيون المصري، وتفاجئت باتصال من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حينذاك، وتحدثنا، وقال لي: أنت فين؟.. قولت له أنا في التلفزيون المصري، ليرد قائلا: خليك مكانك ما تتحركش.. فيه حراسة هاتجيلك.

وأضاف: "وزير الداخلة قال لي: مسكنا تنظيم إرهابي خطط لمحاولة اغتيالك، وناقص التنفيذ فقط"، متابعا: "لقيت حراسة جاية لي في ساعتها".

واحتفلت قناة صدى البلد اليوم بمرور 10 سنوات على تأسيسها، وعرضت تقريرا مهما عن الأعمال المميزة التي تمت خلال السنوات الماضية، وأول لقطات بُثت على القناة.

قناة صدى البلد، شاشة تنبض بحب الوطن، وتحارب الإرهاب، وعرضت لقطات كشفت بها الكثير من الحقائق، وخلال 10 سنوات كانت صدى البلد على قدر المسئولية ونالت ثقة المواطنين، وهي جسد لا تتوقف حيويته، وعين لا تفارق الوطن.

وخصص الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة اليوم الأحد، بدأت في تمام السادسة مساء، للاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس قناة صدى البلد.

المصدر: elbalad

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