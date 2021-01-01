روى الإعلامي أحمد موسى، خلال احتفالية قناة صدى البلد، اليوم، بمرور 10 سنوات على تأسيسها.
وقال "موسى"،: "كنت في التلفزيون المصري، وتفاجئت باتصال من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حينذاك، وتحدثنا، وقال لي: أنت فين؟.. قولت له أنا في التلفزيون المصري، ليرد قائلا: خليك مكانك ما تتحركش.. فيه حراسة هاتجيلك.
وأضاف: "وزير الداخلة قال لي: مسكنا تنظيم إرهابي خطط لمحاولة اغتيالك، وناقص التنفيذ فقط"، متابعا: "لقيت حراسة جاية لي في ساعتها".
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التعليقات على أحمد موسى يكشف تفاصيل محاولة اغتياله | فيديو
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