رد فعل صلاح على مشجع اقتحم الملعب متجها نحوه! (فيديو)

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مشجع اقتحم الملعب متجها نحوه

شهدت نهاية مباراة ليفربول وضيفه ساوثهامبتون (4-0) يوم السبت ضمن الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اقتحام مشجع الملعب لالتقاط صورة تذكارية مع النجم المصري محمد صلاح.

وتفاجأ محمد صلاح لدى مصافحته اللاعبين باقتحام أحد المشجعين لأرض الملعب من أجل التقاط صورة تذكارية معه، وتدخل رجال لإخراج المشجع من أرض الملعب وإبعاده عن النجم المصري، الذي أشار بيده ربما إلى التقاط الصورة خارج أرضية الملعب.

https://twitter.com/i/status/1464698067953885184

المصدر: RT

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