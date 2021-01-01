طرح رئيس الاستخبارات العسكرية المصرية عددا من التهديدات التي تواجه مصر، وذلك خلال لقاء مع أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ بحضور وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي.
وأشار رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية إلى مخططات تهدف إلى زعزعة الاستقرار حاليا في الدولة، مضيفا أن القوات المسلحة المصرية تتصدى لها.
بدوره، أكد وزير الدفاع المصري على "جاهزية القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر واستقرارها".
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التعليقات على رئيس الاستخبارات العسكرية يتحدث عن تهديد لمصر ووزير الدفاع يحذر
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