تطعيم الأطفال من 12 إلى 15 عاما بلقاح "فايزر"

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لقاح "فايزر"

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، على بدء تطعيم الأطفال من الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما بلقاح شركتي "فايزر" و"بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا.

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة المصرية، في بيان، أن مجلس الوزراء عقد اجتماعا كما تمت خلاله "الموافقة على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا".

وذكر البيان أن مجلس الوزراء أكد "على أهمية الجهود المبذولة للتفاوض مع عدد من شركات تصنيع اللقاحات العالمية، بهدف إنتاج هذه اللقاحات في مصر، لأغراض الاستهلاك المحلي وكذا التصدير".

وخلال الاجتماع أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، أنه تم تقديم 45.2 مليون جرعة من اللقاحات في مصر حتى الآن، موزعة بواقع 29.6 مليون كجرعة أولى، و15.6 مليون كجرعة ثانية.

وأضاف أن مساء أمس السبت شهد استقبال 3 ملايين و890 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "فايزر" بمطار القاهرة الدولي.

وسبق أن أقرت الحكومة المصرية تطعيم الأطفال من الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما.

المصدر: RT

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