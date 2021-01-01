وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، على بدء تطعيم الأطفال من الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما بلقاح شركتي "فايزر" و"بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا.
وذكر المكتب الإعلامي للحكومة المصرية، في بيان، أن مجلس الوزراء عقد اجتماعا كما تمت خلاله "الموافقة على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا".
وذكر البيان أن مجلس الوزراء أكد "على أهمية الجهود المبذولة للتفاوض مع عدد من شركات تصنيع اللقاحات العالمية، بهدف إنتاج هذه اللقاحات في مصر، لأغراض الاستهلاك المحلي وكذا التصدير".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تطعيم الأطفال من 12 إلى 15 عاما بلقاح "فايزر"
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق