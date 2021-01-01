قرارات حاسمة وسريعة للتصدي للمتحور "أوميكرون"

قال القائم بأعمال وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، الأحد، إنه تم اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، للتصدي للمتحور "أوميكرون".
وذكر عبد الغفار أن القرارات تمثلت في إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا، إلى جانب تنشيط ترصد المرض بنقاط الدخول عن طريق إجراء تحاليل PCR IDNow للقادمين من الدول التي ظهرت بها حالات "أوميكرون".
كما أشار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، إلى أن إجمالي عدد الجرعات التي تم توريدها من مختلف أنواع اللقاحات المعتمدة بلغ نحو 88.2 مليون جرعة، بين لقاحات تامة الصنع، أو في صورة مواد خام للتصنيع المحلي.
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