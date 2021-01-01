قرارات حاسمة وسريعة للتصدي للمتحور "أوميكرون"

آخر الأخباراخبار مصر › قرارات حاسمة وسريعة للتصدي للمتحور "أوميكرون"

صورة الخبر: متحور "أوميكرون"
متحور "أوميكرون"

قال القائم بأعمال وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، الأحد، إنه تم اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، للتصدي للمتحور "أوميكرون".

وذكر عبد الغفار أن القرارات تمثلت في إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا، إلى جانب تنشيط ترصد المرض بنقاط الدخول عن طريق إجراء تحاليل PCR IDNow للقادمين من الدول التي ظهرت بها حالات "أوميكرون".

كما أشار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، إلى أن إجمالي عدد الجرعات التي تم توريدها من مختلف أنواع اللقاحات المعتمدة بلغ نحو 88.2 مليون جرعة، بين لقاحات تامة الصنع، أو في صورة مواد خام للتصنيع المحلي.

وكشف أنه قد تم تقديم 45.2 مليون جرعة، موزعة بواقع 29.6 مليون كجرعة أولى، و15.6 مليون كجرعة ثانية، مضيفا أن مساء أمس السبت شهد استقبال 3 ملايين و890 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا، من إنتاج شركة فايزر.

كما تم خلال الاجتماع الموافقة على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما بلقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا.

المصدر: skynewsarabia

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على قرارات حاسمة وسريعة للتصدي للمتحور "أوميكرون"

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
56993

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager