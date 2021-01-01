سادت حالة من القلق بين طلاب الجامعات وأولياء الأمور عقب أخبار ظهور متحور كورونا الجديد، وخاصة بعد ان ظهرت بعض الإشاعات حول احتمالية تأجيل الدراسة للطلاب.
ومن جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن العام الدراسي يسير وفق الخطة الزمنية التي تم الإعلان عنها قبل بداية العام الدراسي ، كما أن الجامعات تشهد حاليا امتحانات الميدتيرم وتستعد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.
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التعليقات على بعد ظهور متحور كورونا الجديد.. التعليم العالي تطمئن الطلاب وتنفي تأجيل الدراسة والامتحانات
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