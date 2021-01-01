بعد ظهور متحور كورونا الجديد.. التعليم العالي تطمئن الطلاب وتنفي تأجيل الدراسة والامتحانات

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سادت حالة من القلق بين طلاب الجامعات وأولياء الأمور عقب أخبار ظهور متحور كورونا الجديد، وخاصة بعد ان ظهرت بعض الإشاعات حول احتمالية تأجيل الدراسة للطلاب.



ومن جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن العام الدراسي يسير وفق الخطة الزمنية التي تم الإعلان عنها قبل بداية العام الدراسي ، كما أن الجامعات تشهد حاليا امتحانات الميدتيرم وتستعد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

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وأشار المصدر إلى أن الجامعات تتخذ كافة الإجراءات الوقائية من إجراءات احترازية مشددة منذ بداية العام الدراسي بالإضافة إلى تطعيم الطلاب بلقاح كورونا والزامهم لعدم دخول الجامعة إلا بعد تلقيه.وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول احتمالية توقف الدراسة وتأجيل الامتحانات بعد الإعلان عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا.