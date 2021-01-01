تفقد الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الاختبار الإلكتروني التجريبي الأول لكلية التمريض ، تحت رعاية الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، و بحضور أ.د ياسر حتاتة، عميد كلية الطب، وأ.د هويدا أحمد عبد الرسول، القائم بأعمال عميد كلية التمريض، وأ.د رانيا أبوالسعود، وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمدير التنفيذي لمركز معلومات الجامعة، وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١١/٢٨ بكلية التمريض.
أكد أ.د محمد فاروق أن تطبيق الاختبارات الإلكترونية بجامعة الفيوم يأتي في إطار رؤية وتوجهات الدولة للتحول الرقمي، موضحا أن النظام الإلكتروني للاختبارات يقلل من أخطاء العنصر البشري ويوفر الجهد والتكلفة لأعمال الامتحانات والكنترولات، ومضيفا أن الجامعة طبقت النظام الإلكتروني للقطاع الطبي كمرحلة أولى وبصدد تنفيذ المرحلة الثانية على باقي الكليات خلال فترة وجيزة.
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التعليقات على جامعة الفيوم: بدء الاختبار الإلكتروني التجريبي الأول لكلية التمريض.. صور
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