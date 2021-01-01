جامعة الفيوم: بدء الاختبار الإلكتروني التجريبي الأول لكلية التمريض.. صور



الاختبار الإلكتروني الاختبار الإلكتروني

تفقد الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الاختبار الإلكتروني التجريبي الأول لكلية التمريض ، تحت رعاية الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، و بحضور أ.د ياسر حتاتة، عميد كلية الطب، وأ.د هويدا أحمد عبد الرسول، القائم بأعمال عميد كلية التمريض، وأ.د رانيا أبوالسعود، وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمدير التنفيذي لمركز معلومات الجامعة، وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١١/٢٨ بكلية التمريض.







أكد أ.د محمد فاروق أن تطبيق الاختبارات الإلكترونية بجامعة الفيوم يأتي في إطار رؤية وتوجهات الدولة للتحول الرقمي، موضحا أن النظام الإلكتروني للاختبارات يقلل من أخطاء العنصر البشري ويوفر الجهد والتكلفة لأعمال الامتحانات والكنترولات، ومضيفا أن الجامعة طبقت النظام الإلكتروني للقطاع الطبي كمرحلة أولى وبصدد تنفيذ المرحلة الثانية على باقي الكليات خلال فترة وجيزة.

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ومن جانبها أشارت أ.د هويدا عبد الرسول أن الاختبارات الإلكترونية التجريبية لكلية التمريض بدأت اليوم الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ وتستمر حتى ٥ ديسمبر ٢٠٢١، مضيفة أن الاختبارات تعقد للفرقة الثالثة بكلية التمريض بقسم النساء والأطفال، ولطلاب الفرقة الرابعة بقسم صحة المجتمع وقسم تمريض الصحة النفسية.وقامت أ.د رانيا أبو السعود بعرض تقديمي لما تم تنفيذه من أعمال وتجهيزات للمعامل خلال الفترة الماضية، وأوضحت أنه تم إنشاء وحدة للاختبارات الإلكترونية بمركز الخدمات المعرفية، بالإضافة إلى تطوير مركز بيانات الجامعة والبنية التحتية للشبكات وتجهيز واستحداث معامل مركزية بواقع ٦٤٠ جهاز حاسب آلي كمرحلة أولى، مشيرة إلى بدء العمل بالمرحلة الثانية لتجهيز معامل بواقع ١٠٠٠ جهاز حاسب آلي لاستيعاب كافة القطاعات والكليات خلال الفترة القادمة.