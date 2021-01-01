شركة أمريكية تعرض صحنا طائرا (فيديو)

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شركة أمريكية تعرض صحنا طائرا (فيديو)

عرضت شركة Zeva Aero الأمريكية نموذجا أوليا لطائرة على شكل صحن طائر ، يعتقد المصممون أنه سيثير اهتمام البنتاغون.

وتشير New Atlas، إلى أن الصحن الطائر Аэротакси Zero صمم على شكل قرص قطره 2.4 متر ووزنه 317 كيلوغراما ومصنوع من الألياف الكربونية. وهذا الصحن مزود بأربع مراوح تعمل بالكهرباء تتغذى من بطارية سعتها 20 كيلوواطا-ساعة. وتؤكد الشركة المنتجة، على أن تكلفة هذا الصحن ستنخفض في الانتاج المتسلسل إلى حوالي 250 ألف دولار.

ويمكن لهذا الصحن الطائر الإقلاع عموديا ويتخذ وضعية أفقية أثناء الطيران، ما يسمح باستخدام حتى الساحات غير المهيئة للإقلاع والهبوط. وتجري اختبارات النسخة الكاملة للصحن الطائر باستخدام حبال ربط أمنية.

وأعلنت الشركة المنتجة، أن بإمكان هذا الصحن الطائر التحليق إلى مسافة 80 كيلومترا بسرعة تصل إلى 257 كيلومترا في الساعة.

ويعتقد ستيفن تيبيتس رئيس شركة Zeva Aero ، أن هذا الصحن سيثير اهتمام العسكر.

المصدر: روسيا اليوم

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