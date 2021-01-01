

روسيا تكشف في معرض EDEX-2021 عن مروحيتي "كا - 52" و"مي - 35 بي" الضاربتين روسيا تكشف في معرض EDEX-2021 عن مروحيتي "كا - 52" و"مي - 35 بي" الضاربتين

ستكشف شركة "مروحيات روسيا" عن مروحيتي" كا – 52" و"مي – 35 بي" الضاربتين الروسيتين وكذلك مروحية النقل "مي – 17 في 5".



وذلك في معرض EDEX-2021 الدولي للصناعات الدفاعية الذي سيقام في 29 نوفمبر – 2 ديسمبر المقبل في القاهرة



أفاد بذلك الخميس 25 نوفمبر المكتب الصحفي للشركة. وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي:" أصبحت الشراكة مع بلدان الشرق الوسط في المجال العسكري التقني أمرا تقليديا وستواصل الشركة في إطار EDEX-2021 العمل الذي بدأته في معرض Dubai Airshow 2021 حيث كشفت لأول مرة عن مروحيتي" كا – 52" و"مي – 35 بي" الضاربتين. وتهتم الشركة في الوقت نفسه بالتطوير اللاحق للتعاون في مجالات مدنية باعتبار الكشف عن مروحيتي Ка-226Т Climber و Ансат Aurus بمثابة منطلق لتوسيع محفظة الحجوزات في المنطقة".

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وأعاد المكتب الصحفي إلى الأذهان أن بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك أحد الأساطيل الكبرى في العالم من المروحيات الروسية. وتستخدم هناك في الوقت الراهن ما يزيد عن 500 مروحية سوفيتية وروسية الصنعيذكر أن مروحية " كا – 52" ( التمساح) الضاربة يمكن أن تضمن كذلك استطلاع الأهداف وتوزيعها ودلالتها. وتم تزويدها بأجهزة تزيد من اختفائها عن الرادارات وأجهزة الحرب الإلكترونية. أما الوضع العمودي للمروحتين فيسمح للمروحية بالمناورة في مجال محدود بغية احتلال موقع أفضل للهجوم.روسيا تكشف في معرض EDEX-2021 عن مروحيتيفيما يتعلق بمروحية "مي – 35 بي" فإنها تتميز بمواصفات جوية ممتازة ويمكن أن تستخدم في ظروف درجة الحرارة العالية وفي المناطق الجبلية. وتم تزويد المروحية بنظام رقمي جديد للقيادة والملاحة، ما يسهّل إلى حد بعيد عملية قيادة المروحية وصيانتها."مي – 17" عبارة عن نسخة مطورة من مروحية "مي – 8" متوسطة ومتعددة المهام التي كانت ولاتزال من أكثر مروحيات النقل شعبية في العالم.أما شركة "الماس – أنتاي" الروسية فستكشف في القاهرة عن منظومتي الدفاع الجوي" أنتاي - 4000" ، "فيتياز – 350" بعيدتي المدى ومنظومة "فيكينغ" متوسطة المدى ومنظومات "تور" قصيرة المدى.