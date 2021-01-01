

واتس آب يختبر ميزة "ردود الفعل" باستخدام الإيموجى واتس آب يختبر ميزة "ردود الفعل" باستخدام الإيموجى

يختبر تطبيق واتس آب WhatsApp، مجموعة من الميزات، تتضمن ميزة تدعى "ردود الفعل"، والتي ستتيح لمستخدمي التطبيق على هواتف آيفون بالرد على الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية أو الإيموجي.



ووفقًا لتقرير جديد صادر عن موقع WABetaInfo المتخصص في رصد مزايا واتس آب التجريبية، فإن ميزة "ردود الفعل" على الرسائل قيد التطوير حاليا، وبمجرد توافرها ستوفر لمستخدمي تطبيق الدردشة طريقة تفاعل مشابهة لخاصية فيسبوك وإنستجرام.



ميزة خاصة من واتس آب للرد على رسائل الآخرين

وباستخدام الميزة الجديدة، سيتمكن مستخدمو واتس آب من الرد على الرسائل باستخدام 7 رموز تعبيرية مختلفة مثل القلب أو الإعجاب أو الغضب وغيرها.

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وسيتمكن مستخدمي تطبيق الدردشة من النقر على الرسائل الواردة إليهم وترك رد فعل أو رمز تعبيري عليها، مثل الرسائل الواردة بموقع إنستجرام دون الحاجة للرد بإيموجي مخصص في رسالة منفصلة.وقد رصد فريق WABetaInfo، ميزة “ردود الفعل” ضمن الإصدار التجريبي WhatsApp beta لنظام التشغيل iOS من آبل، ويختبر واتس آب أيضا نفس الميزة لمستخدميه على نظام التشغيل أندرويد.وكما تم رصد تبويب مخصص لميزة واتس آب التفاعلية الجديدة، حيث سيرسل الظام الأساسي للخدمة إشعارا مخصصا سينبهك عند تفاعل شخص ما مع رسالتك، مثل إعدادات الإشعارات الأخرى بالتطبيق، وستكون إشعارات التفاعل متاحة لكل من سلاسل الدردشة الفردية والمحادثات الجماعية.وفي الوقت نفسه، يعمل واتس آب على إدخال تحسينات جديدة على خاصية الملصقات، حيث يختبر تطبيق التراسل اختصارا جديدا لإعادة توجيه الملصقات المتداولة على التطبيق مباشرة من الدردشة إلى جهات الاتصال والمجموعات الخاصة بالمستخدم.