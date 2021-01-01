خبراء يحذرون: هجوم تصيد احتيالي جديد يستخدم لسرقة بيانات جوجل وإنستجرام

اكتشف باحثون أمنيون من مختبرات SafeBreach مؤخرا، حملة تصيد احتيالي جديدة استهدفت بعض مستخدمي أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم، من أجل الاستيلاء على معلومات تسجيل الدخول لحساباتهم على الإنترنت.
وبحسب ما ذكره موقع "techradar" التقني المتخصص، بدأ أحد المهاجمين باستهداف المستخدمين الناطقين باللغة الفارسية بـ هجوم إلكتروني جديد، حيث يقوم بنشر حملة تصيد احتيالي الخاصة به باستخدام البرنامج الضار المسمى PowerShortSell، وهو عبارة عن أداة سرقة تستند إلى موجه الأوامر PowerShell.
خبراء يحذرون من هجوم إلكتروني جديد يسرق عمليات تسجيل الدخول ويتجسس على تيليجرام
يبدأ هجوم الخداع باستغلال الخطأ البرمجي الذي يحمل الاسم الرمزى CVE-2021-40444 في نظام ويندوز، من أجل تنفيذ تعليمات برمجية خبيثة عن بُعد لمحرك العرض المسمى MSHTML الخاص بإنترنت إكسبلورر بنسخ مايكروسوفت.
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