

سعر هاتف آيفون 13 في مصر.. iPhone 13 Pro Max أقوى هواتف آبل في 2021 سعر هاتف آيفون 13 في مصر.. iPhone 13 Pro Max أقوى هواتف آبل في 2021

كشفت شركة آبل عن سعر هاتف ايفون 13 برو max، بشكل رسمي شهر سبتمبر الماضي، ولكن نظرا لكونه الهاتف الأول الذي يحظى بسعة تخزين هي الأكبر في تاريخ هواتف الشركة، نال iPhone 13 pro max اهتمام العديد من المستخدمين حول العالم وأصبحوا يتسائلون عن سعر هاتف ايفون 13 برو max.



سعر هاتف ايفون 13 برو max

يتميز هاتف آبل التاريخي iphone 13 pro max، بأنه أول جهاز ايفون يحصل على سعة تخزينية خارقة تبلغ سعتها 1تيرابايت، إلى جانب بعض المواصفات القوية المميزة لفئة هواتف "ايفون ماكس" من آبل والتي غالبا ما تتوفر مقابل سعر باهظ جدا، لذلك يعد هاتف ايفون 13 برو max، أغلى هواتف آبل لهذا العام، وواحدا من أكثر الهواتف الذكية تكلفة يمكنك شراؤه في الوقت الحالي.



سعر ايفون 13 برو ماكس في مصر

يبدأ سعر آيفون 13 برو ماكس من 1099 دولارا أمريكيا، أى ما يزيد عن 17 ألفا و200 جنيه مصرى لنسخة 128 جيجابايت.

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بينما يصل سعر نسخة 256 جيجابايت، نحو 1199 دولارا أمريكيا، أي ما يزيد عن 18 ألفا و500 جنيها مصريا.ويصل سعر إصدار 512 جيجابايت من من آيفون 13 برو ماكس، بحوالى 1399 دولارا، أي ما يعادل 22 ألف جنيه مصري.وبينما يصل سعر النسخة ذات سعة 1 تيرابايت من آيفون 13 برو ماكس، إلى نحو 1599 دولارا، أي ما يزيد نحو 25 ألفا جنيه مصري.