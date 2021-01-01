كشفت تسريبات عن مواصفات ساعة "فيفو" الذكية القادمة من الطراز "ووتش 2".
وحسب الصور التي نشرها موقع "جي إس إم أرينا"، فإن الساعة الذكية ستأتي بتصميم دائري مع سوار جلدي أو مصنوع من السليكون.
وستطرح الساعة بـ3 إصدارات تتباين من حيث الشكل، ولكنها تدعم العديد من المزايا كمراقبة معدل نبضات القلب، وتعداد الخطوات، ونظام لتحديد المواقع.
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التعليقات على "فيفو" تحضر مفاجأة لمنافسيها.. ساعة ذكية بمواصفات مميزة
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