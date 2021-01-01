"فيفو" تحضر مفاجأة لمنافسيها.. ساعة ذكية بمواصفات مميزة

آخر الأخبارعلم وتقنية › "فيفو" تحضر مفاجأة لمنافسيها.. ساعة ذكية بمواصفات مميزة

صورة الخبر: "فيفو" تحضر مفاجأة لمنافسيها.. ساعة ذكية بمواصفات مميزة
"فيفو" تحضر مفاجأة لمنافسيها.. ساعة ذكية بمواصفات مميزة

كشفت تسريبات عن مواصفات ساعة "فيفو" الذكية القادمة من الطراز "ووتش 2".

وحسب الصور التي نشرها موقع "جي إس إم أرينا"، فإن الساعة الذكية ستأتي بتصميم دائري مع سوار جلدي أو مصنوع من السليكون.

وستطرح الساعة بـ3 إصدارات تتباين من حيث الشكل، ولكنها تدعم العديد من المزايا كمراقبة معدل نبضات القلب، وتعداد الخطوات، ونظام لتحديد المواقع.

كذلك ستدمج الساعة بطاقة eSim رقمية، تمكّن المستخدم من تنشيط رقم هاتف محمول دون استخدام بطاقة هاتف حقيقية.

وبالنسبة لبطارية الساعة، فإنها ستكون بسعة 501 ميلي أمبير/ ساعة، بينما سيكون خيار العرض متمثلا بشاشة "أموليد" بخيارات متنوعة للمحافظة على الطاقة.

وبفضل بطاريتها طويلة العمر، ستكون قادرة على تشغيل الساعة لفترة طويلة قد تصل لأيام عند تفعيل خاصية حفظ الطاقة.

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على "فيفو" تحضر مفاجأة لمنافسيها.. ساعة ذكية بمواصفات مميزة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
88970

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager