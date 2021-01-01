كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم عن أن عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول سجلت نحو 62.08 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 50.48 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2020 بزيادة سنوية بلغت 11.6 مليون مستخدم بمعدل نمو سنوي 22 % وبتراجع شهري بلغ 0.92 % بعد أن سجل نحو 62.66 مليون مستخدم في اغسطس السابق عليه.
وتابع التقرير، ان عدد مشتركي الانترنت الثابت فائق السرعة ADSL سجل نحو 9.73 مليون مشترك بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 8.45 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2020 بزيادة سنوية بلغت نحو 1.28 مليون مشترك بمعدل نمو سنوي 15.12 % وبمعدل نمو شهر بلغ نحو 0.63% بعد ان سجل في اغسطس السابق عليه نحو 9.67 مليون مشترك.
وأضاف التقرير أن إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت المحمول والثابت سجل نحو 75.07 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 62.15 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2020 بزيادة سنوية بلغت 12.78 مليون مستخدم خلال عام.
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التعليقات على 12.78 مليون مستخدم للإنترنت الثابت والمحمول خلال 2021
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