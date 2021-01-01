

12.78 مليون مستخدم للإنترنت الثابت والمحمول خلال 2021 12.78 مليون مستخدم للإنترنت الثابت والمحمول خلال 2021

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم عن أن عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول سجلت نحو 62.08 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 50.48 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2020 بزيادة سنوية بلغت 11.6 مليون مستخدم بمعدل نمو سنوي 22 % وبتراجع شهري بلغ 0.92 % بعد أن سجل نحو 62.66 مليون مستخدم في اغسطس السابق عليه.



وتابع التقرير، ان عدد مشتركي الانترنت الثابت فائق السرعة ADSL سجل نحو 9.73 مليون مشترك بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 8.45 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2020 بزيادة سنوية بلغت نحو 1.28 مليون مشترك بمعدل نمو سنوي 15.12 % وبمعدل نمو شهر بلغ نحو 0.63% بعد ان سجل في اغسطس السابق عليه نحو 9.67 مليون مشترك.



وأضاف التقرير أن إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت المحمول والثابت سجل نحو 75.07 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 62.15 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2020 بزيادة سنوية بلغت 12.78 مليون مستخدم خلال عام.

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وأشار التقرير إلى أن نسبة مستخمي الإنترنت عن طريق المحمول من اجمالي مشتركي المحمول سجلت نحو 61.46 % بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 52.93 % عن نفس الفترة عام 2020 بمعدل نمو سنوي 8.53 % في حين بتراجع شهري بنحو 0.46 % بعد أن سجل في أغسطس السابق عليه نحو 61.92 %.وأوضح التقرير أن القاهرة الكبرى استحوذت علي نحو 36 % من عدد المشتركين بخدمة الانترنت الثابت تليتها منطقة الدلتا بنحو 34% والوجه القبلي ب 15 % في حين ان ان الاسكندرية ومطروح 10 % ومدن القناة وسيناء والبحر الأحمر 5 %.وأكد التقرير أن عدد مستخدمي الإنترنت عبر USB مودم بلغت نحو 3.26 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة بنحو 3.28 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2020 بتراجع سنوي بلغ 0.82 % وبمعدل نمو شهري 1.28 % بعد أن سجلت في أغسطس الماضي نحو 3.22 مليون مستخدم .واختتم أن إجمالي السعة الدولية للإنترنت سجلت 2569.96 مليار نبضة في الثانية بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 1892.64 مليار نبضة في الثانية عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل نمو سنوي 34.38%.