عاجل.. طرق تغيير كلمه سر راوتر we عاجل.. طرق تغيير كلمه سر راوتر we

يواجه العديد من المستخدمين مشكلة عدم معرفة كيفية تغيير كلمة سر أو الراوتر الخاص ب we وتغيير كلمة سر أو الباسورد لصفحه الراوتر 192.168.1.1 أو تغيير باسورد الواي فاي الافتراضي.



وخلال السطور التالية سنقوم بشرح كيفية تغيير كلمة السر من خلال الدخول إلى صفحة اعدادات الراوتر وكتابه عنوان الآي بي التالي 192.168.1.1 في شريط العنوان في المتصفح الخاص وتسجيل الدخول لصفحة 192.168 وإليكم الخطوات بالتفصيل.



متصفح الموبايل أو الكومبيوتر

- فتح المتصفح على الموبايل أو الكمبيوتر وكتابه هذا الا بي في المتصفح https://192.168.1.1/ وإذا ظهرت رسالة “Your connection is not private” يتم الضغط على الزر المكتوب عليه ” Advanced ” ثم النقر على Proceed to 192.168.1.1 (unsafe).



- التوجه لصفحة إعدادات الراوتر وكتابة اسم المستخدم وكلمة السر لجهاز الراوتر الخاص وفي الغالب يكونون admin وكلمة المرور تكون admin كما انهم سيكونون مكتوبين خلف الراوتر وكتابتهم في الصفحة التي تم الدخول إليها مع التركيز في الحروف capital والحروف الـ small.

قد يعجبك أيضا...

- بعد الدخول على صفحة الراوتر يمكن تغيير أي إعدادات في الراوتر سواء تغيير كلمة المرور 192.168.1.1 لصفحة الراوتر نفسها او تغيير باسورد wifi ويتم تغيير الباسورد بالدخول الي Maintain الموجودة بالأعلى ثم من الجانب الأيسر الدخول على Account Managementثم بجانب اسم المستخدم النقر على زر “Edit” وفي خانة Current password كتابة الباسورد القديم الموجود في ظهر الراوتر وفي خانة New Password وConfirm Password كتابة كلمة السر الجديدة ثم النقر على زر ” Save ” وسيقوم الراوتر بإعادة التشغيل وبعدها يمكن الدخول مرة اخرى على 192.168.1.1 وتسجيل دخولك بالباسورد الجديد وبهذه الخطوات يكون قد تم تغيير كلمة المرور.- يجب العلم أنه في إطار زيادة مستوى الأمان والخصوصية على شبكة الإنترنت الواي فاي الخاصة من تسلل المقرصنين الذين انتشروا بشدة إلى استخدام سرعة الإنترنت ومشاركتها رغم وضع كلمة مرور، ما يؤدي لضعف سرعة الإنترنت، ولذلك يجب التحكم في الحد الأقصى من المتصلين على شبكة الواي فاي الخاصة للحد من دخول غرباء إلى الشبكة.