يواجه العديد من المستخدمين مشكلة عدم معرفة كيفية تغيير كلمة سر أو الراوتر الخاص ب we وتغيير كلمة سر أو الباسورد لصفحه الراوتر 192.168.1.1 أو تغيير باسورد الواي فاي الافتراضي.
وخلال السطور التالية سنقوم بشرح كيفية تغيير كلمة السر من خلال الدخول إلى صفحة اعدادات الراوتر وكتابه عنوان الآي بي التالي 192.168.1.1 في شريط العنوان في المتصفح الخاص وتسجيل الدخول لصفحة 192.168 وإليكم الخطوات بالتفصيل.
متصفح الموبايل أو الكومبيوتر
- فتح المتصفح على الموبايل أو الكمبيوتر وكتابه هذا الا بي في المتصفح https://192.168.1.1/ وإذا ظهرت رسالة “Your connection is not private” يتم الضغط على الزر المكتوب عليه ” Advanced ” ثم النقر على Proceed to 192.168.1.1 (unsafe).
- التوجه لصفحة إعدادات الراوتر وكتابة اسم المستخدم وكلمة السر لجهاز الراوتر الخاص وفي الغالب يكونون admin وكلمة المرور تكون admin كما انهم سيكونون مكتوبين خلف الراوتر وكتابتهم في الصفحة التي تم الدخول إليها مع التركيز في الحروف capital والحروف الـ small.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على عاجل.. طرق تغيير كلمه سر راوتر we
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق