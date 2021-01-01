

مواصفات وأسعار الهاتفين Oppo Reno7 وReno7 Pro مواصفات وأسعار الهاتفين Oppo Reno7 وReno7 Pro

كما كان مقررا بالفعل، كشفت شركة أوبو للتو، عن سلسلة هواتف Reno7 Series، التي تتضمن 3 هواتف ذكية، بما في ذلك Oppo Reno7 وReno7 Pro، التي تأتي مع مواصفات جيدة للغاية، تتمثل في معالجات رائدة، تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وبطاريات ضخمة، تدعم الشحن السريع بقوة مرتفعة، بالإضافة إلى كاميرات خلفية ممتازة، ومواصفات أخرى رائدة، سنتعرف عليها خلال السطور القادمة.



مواصفات الهاتف Reno7

نبدأ بالهاتف رينو 7، الذي يتوفر مع شاشة AMOLED، حجمها 6.43 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز، كما أنها محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5، وتحتوي على ثقب صغير، في أعلى الزاوية اليسار، من أجل كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، وتدعم أيضا خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران EIS.



يحتوي هاتف Oppo Reno7، على 3 كاميرات في الخلف، بدقة 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.7، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، بالإضافة إلى أن الكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية، مع دعم خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران EIS.

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يحتوي هذا الهاتف الجديد من أوبو، على معالج ثماني النواة، من فئة Qualcomm Snapdragon 778G 5G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، من فئة Adreno 642L، و128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية، مع 8 جيجا رام من الذاكرة العشوائية، أو 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، والهاتف Oppo Reno7، يعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم ColorOS 12.بطارية الهاتف رينو 7، تأتي بسعة 4500 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 60 واط، منفذ الشحن يأتي من فئة USB Type‑C 2.0، وبالنسبة للمميزات الأخرى، فتتمثل في، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج أسفل الشاشة، ودعم مكبرات الصوت، وخاصية NFC.سعر الهاتف Oppo Reno7سعر الهاتف Oppo Reno7، يبدأ من 422 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.مواصفات الهاتف أوبو رينو 7 بروالهاتف Oppo Reno7 Pro، مصمم حول شاشة AMOLED، بحجم 6.55 بوصة، وبجودة FHD+، ويوجد عليها زجاج حماية، من فئة Corning Gorilla Glass 5، بالإضافة إلى أنها، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وتدعم HDR10+، ويتم تشغيل هذا الهاتف، بالمعالج الجديد من ميديا تيك، MediaTek Dimensity 1200 Max 5G، وبمعالج رسوميات من فئة، ARM G77 MC9، كما أن الهاتف يعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم ColorOS 12، ويتوفر مع 256 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، و8 أو 12 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية.الكاميرات الخلفية لهذا الهاتف، تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، (الكاميرات الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية)، بالإضافة إلى أن الكاميرا الأمامية، تأتي بدقة 32 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، والكاميرات الأمامية والخلفية، تدعم خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران EIS.وبخصوص البطارية، فتأتي بسعة 4500 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، وتدعم الشحن العكسي، أما بخصوص المميزات الأخرى، فالهاتف أوبو رينو 7 برو، يتميز بمكبرات صوت ستريو، ومستشعر لبصمات الأصابع، مثبت أسفل الشاشة، بالإضافة إلى أن الهاتف، يدعم خاصية NFC.سعر الهاتف Oppo Reno7 Proالهاتف Oppo Reno7 Pro، سيتوفر للشراء، بجانب باقي هواتف السلسلة، يوم 3 ديسمبر المقبل، بسعر يبدأ من 580 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم 8 جيجا رام، و256 جيجا بايت.وسيتوفر بسعر يصل إلى، 625 دولارا، للإصدار الذي يضم 12 جيجا رام، و256 جيجا بايت.