طرحت سامسونغ هاتفا آخر بمواصفات جديدة وسعر منافس لتعزز من خلاله مواقع متقدمة لها في مبيعات الأجهزة الذكية.
ويأتي هاتف Galaxy A03s بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (164.2/75.9/9.1) ملم، وزنه 196 غ، ومجهز بشاشة PLS LCD بمقاس 6.5 بوصة دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.
ويعمل الجهاز بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات One UI 3.1 Core، ومعالج MediaTek MT6765 Helio P35، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 3 و4 غيغابايت، وذواكر داخلية 32 و46 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على هاتف رخيص آخر من سامسونغ يكتسح سوق الإلكترونيات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق