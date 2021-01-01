

هاتف رخيص آخر من سامسونغ يكتسح سوق الإلكترونيات هاتف رخيص آخر من سامسونغ يكتسح سوق الإلكترونيات

طرحت سامسونغ هاتفا آخر بمواصفات جديدة وسعر منافس لتعزز من خلاله مواقع متقدمة لها في مبيعات الأجهزة الذكية.



ويأتي هاتف Galaxy A03s بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (164.2/75.9/9.1) ملم، وزنه 196 غ، ومجهز بشاشة PLS LCD بمقاس 6.5 بوصة دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.



ويعمل الجهاز بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات One UI 3.1 Core، ومعالج MediaTek MT6765 Helio P35، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 3 و4 غيغابايت، وذواكر داخلية 32 و46 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (13+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع تقنية التعرف على الوجوه.وحصل الجهاز أيضا على ماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا، أما سعره في الأسواق العالمية فنحو 151 دولارا.