مواصفات وأسعار هاتف Huawei nova 8 SE 4G

في خطوة غير متوقعة، أعلنت الآن شركة هواوي، عن العضو السادس في سلسلة nova 8 Series، تحت مسمى Huawei nova 8 SE 4G، ومع مواصفات جيدة للغاية، ولكن بدعم 4G فقط، حيث يأتي هذا الهاتف مع شاشة ممتازة، و4 كاميرات في الخلف، وشحن سريع بقوة 66 واط، بالإضافة إلى مزيد من المواصفات المتميزة، التي سأعرضها عليكم خلال هذا المقال.
مواصفات الهاتف nova 8 SE 4G
أعلنت هواوي عن هذا الهاتف، مع شاشة OLED، بحجم 6.5 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، بالإضافة إلى معالج ثماني النواة، من فئة Kirin 710A، المصنوع بتكنولوجيا 14 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، من فئة Mali-G51 MP4، وذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، كما أن الهاتف Huawei nova 8 SE 4G، يعمل بنظام HarmonyOS 2.0.
يحتوي هاتف Huawei nova 8 SE 4G، على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، ويحتوي كذلك على 4 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرا الماكرو، تأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وبالنسبة للكاميرا الرابعة، فهي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، مع العلم بأن الكاميرات الخلفية والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
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