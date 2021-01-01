

وكيل بيجو يطرح فئات جديدة من 5008 في السوق المحلي وكيل بيجو يطرح فئات جديدة من 5008 في السوق المحلي

أعلنت شركة مانسكو (المنصور - سكوب للاستثمار) مؤخرا باعتبارها وكيلا لسيارات بيجو الفرنسية في مصر، عن طرح فئات جديدة بموديل 2022 من سيارتها بيجو 5008 التي تنتمي لفئة كروس أوفر وSUV في السوق المحلي، ومثل سيارتها بيجو 3008، تبين أن هذه الفئات الجديدة ما هي إلا نسخ من الفئات الحالية مع إضافة شاشة وسطية 10 بوصة تعمل بنظام iCockPit المتطور من بيجو، وبذلك أصبحت أسعار موديل 2022 من السيارة كالتالي بعد إضافة الفئات الجديدة:



- فئة أولى بسعر 576 ألف جنيه.



- فئة أولى بشاشة 10 بوصة نظام iCockPit (فئة جديدة) بسعر 590 ألف جنيه.

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- فئة ثانية بسعر 626 ألف جنيه.- فئة ثانية بشاشة 10 بوصة نظام iCockPit (فئة جديدة) بسعر 640 ألف جنيه.- فئة ثالثة بسعر 700 ألف جنيه.- فئة ثالثة بشاشة 10 بوصة نظام iCockPit (فئة جديدة) بسعر 714 ألف جنيه.- فئة ثالثة (فرش داخلي أحمر) بسعر 710 ألف جنيه.- فئة ثالثة (فرش داخلي أحمر) بشاشة 10 بوصة نظام iCockPit (فئة جديدة) بسعر 724 ألف جنيه.- فئة رابعة بسعر 750 ألف جنيه.- فئة رابعة (فرش داخلي أحمر) بسعر 760 ألف جنيه.جدير بالذكر أن هذه السيارة المتاحة محليا تحمل محرك مكون من 4 اسطوانات، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 165 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).