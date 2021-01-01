

شاهد: من أفضل سيارة خارقة.. فيراري F8 أم بورشه 911 GT2 RS أم مكلارين 765LT؟ شاهد: من أفضل سيارة خارقة.. فيراري F8 أم بورشه 911 GT2 RS أم مكلارين 765LT؟

انتشر على الانترنت مؤخرا فيديو لمواجهة مباشرة ومقارنة بين 3 سيارات خارقة من أشهر مصنعي السيارات في أوروبا، الأولى هي فيراري F8 بقوة 720 حصان، والثانية بورشه 911 GT2 RS بقوة 700 حصان، والثالثة مكلارين 765LT بقوة 765 صحصان، حيث نشر موقع Carwow الإنجليزي المتخصص في السيارات هذا الفيديو لمعرفة من السيارة الافضل بين هذه الموديلات الثلاثة من فئة السيارات الخارقة.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن الموديلات الثلاثة من بورشه ومكلارين وفيراري وأهم مميزاتهم، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: