أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب أن المكاتب الأمامية بالمأموريات المدمجة تستقبل اعتبارًا من اليوم الأحد 28 نوفمبرممولي تلك المأموريات لتسليمهم أكواد التفعيل تمهيدا للتسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ،وتقديم الدعم الفني لهم .
وأشارعبدالقادرأنه بالإضافة إلى المكاتب الأمامية، فإنه تم افتتاح 33 منفذ (شباك) بمبنى الخزانة العامة للتيسيرعلى ممولي المأموريات المدمجة بمنطقة القاهرة رابع لتسليمهم أكواد التفعيل تمهيدا للتسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وتقديم الدعم الفني لهم منعًا للتزاحم بتلك المأموريات، وعنوان مبنى الخزانة العامة لاظوغلي، تقاطع شارع منصور مع شارع إسماعيل أباظة بجوارمحطة مترو أنفاق سعد زغلول، أمام ضريح سعد زغلول.
وأكد رئيس المصلحة أن العمل بكل من المكاتب الأمامية بالمأموريات العشرة المدمجة وبمبنى الخزانة العامة مستمربعد مواعيد العمل الرسمية حتى الساعة السادسة مساء ًللتيسيرعلى ممولي المأموريات المدمجة وتغطية أية تكدسات محتملة لتسليمهم أكواد التفعيل تمهيدا للتسجيل على المنظومة بسهولة ويسر .
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التعليقات على اليوم.. تسليم أكواد التسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة
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