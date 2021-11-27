

اليوم.. تسليم أكواد التسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة اليوم.. تسليم أكواد التسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب أن المكاتب الأمامية بالمأموريات المدمجة تستقبل اعتبارًا من اليوم الأحد 28 نوفمبرممولي تلك المأموريات لتسليمهم أكواد التفعيل تمهيدا للتسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ،وتقديم الدعم الفني لهم .



وأشارعبدالقادرأنه بالإضافة إلى المكاتب الأمامية، فإنه تم افتتاح 33 منفذ (شباك) بمبنى الخزانة العامة للتيسيرعلى ممولي المأموريات المدمجة بمنطقة القاهرة رابع لتسليمهم أكواد التفعيل تمهيدا للتسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وتقديم الدعم الفني لهم منعًا للتزاحم بتلك المأموريات، وعنوان مبنى الخزانة العامة لاظوغلي، تقاطع شارع منصور مع شارع إسماعيل أباظة بجوارمحطة مترو أنفاق سعد زغلول، أمام ضريح سعد زغلول.



وأكد رئيس المصلحة أن العمل بكل من المكاتب الأمامية بالمأموريات العشرة المدمجة وبمبنى الخزانة العامة مستمربعد مواعيد العمل الرسمية حتى الساعة السادسة مساء ًللتيسيرعلى ممولي المأموريات المدمجة وتغطية أية تكدسات محتملة لتسليمهم أكواد التفعيل تمهيدا للتسجيل على المنظومة بسهولة ويسر .

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يذكرأن المأموريات التي تم تطبيق الدمج عليها ١٤ مامورية ضريبة دخل وقيمة مضافة تم دمجهم في ١٠ ماموريات ضريبية تابعة لمنطقة القاهرة رابع وهذه المأموريات هي مأمورية ضرائب السيدة زينب ( دخل )، مأمورية ضرائب الخليفة ( دخل )، ومأمورية ضرائب الدرب الأحمر( دخل )، ومأمورية ضرائب المنيل( دخل )، ومأمورية ضرائب مصر القديمة ( دخل )، ومأمورية ضرائب دار السلام( دخل )، ومأمورية ضرائب البساتين ( دخل )، ومأمورية ضرائب المعادي(دخل )، ومأمورية ضرائب حلوان(دخل )، ومأمورية ضرائب 15مايو(دخل )، ومأمورية ضرائب مصر القديمـة ( قيمة مضافة )، ومأمورية ضرائب حلوان ( قيمة مضافة )، ومأمورية ضرائب المعادي( قيمة مضافة )، ومأمورية ضرائب السيدة زينب( قيمة مضافة ).