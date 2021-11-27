اليوم.. تسليم أكواد التسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › اليوم.. تسليم أكواد التسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة

صورة الخبر: اليوم.. تسليم أكواد التسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة
اليوم.. تسليم أكواد التسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب أن المكاتب الأمامية بالمأموريات المدمجة تستقبل اعتبارًا من اليوم الأحد 28 نوفمبرممولي تلك المأموريات لتسليمهم أكواد التفعيل تمهيدا للتسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ،وتقديم الدعم الفني لهم .

وأشارعبدالقادرأنه بالإضافة إلى المكاتب الأمامية، فإنه تم افتتاح 33 منفذ (شباك) بمبنى الخزانة العامة للتيسيرعلى ممولي المأموريات المدمجة بمنطقة القاهرة رابع لتسليمهم أكواد التفعيل تمهيدا للتسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وتقديم الدعم الفني لهم منعًا للتزاحم بتلك المأموريات، وعنوان مبنى الخزانة العامة لاظوغلي، تقاطع شارع منصور مع شارع إسماعيل أباظة بجوارمحطة مترو أنفاق سعد زغلول، أمام ضريح سعد زغلول.

وأكد رئيس المصلحة أن العمل بكل من المكاتب الأمامية بالمأموريات العشرة المدمجة وبمبنى الخزانة العامة مستمربعد مواعيد العمل الرسمية حتى الساعة السادسة مساء ًللتيسيرعلى ممولي المأموريات المدمجة وتغطية أية تكدسات محتملة لتسليمهم أكواد التفعيل تمهيدا للتسجيل على المنظومة بسهولة ويسر .

يذكرأن المأموريات التي تم تطبيق الدمج عليها ١٤ مامورية ضريبة دخل وقيمة مضافة تم دمجهم في ١٠ ماموريات ضريبية تابعة لمنطقة القاهرة رابع وهذه المأموريات هي مأمورية ضرائب السيدة زينب ( دخل )، مأمورية ضرائب الخليفة ( دخل )، ومأمورية ضرائب الدرب الأحمر( دخل )، ومأمورية ضرائب المنيل( دخل )، ومأمورية ضرائب مصر القديمة ( دخل )، ومأمورية ضرائب دار السلام( دخل )، ومأمورية ضرائب البساتين ( دخل )، ومأمورية ضرائب المعادي(دخل )، ومأمورية ضرائب حلوان(دخل )، ومأمورية ضرائب 15مايو(دخل )، ومأمورية ضرائب مصر القديمـة ( قيمة مضافة )، ومأمورية ضرائب حلوان ( قيمة مضافة )، ومأمورية ضرائب المعادي( قيمة مضافة )، ومأمورية ضرائب السيدة زينب( قيمة مضافة ).

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اليوم.. تسليم أكواد التسجيل بمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
81301

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager