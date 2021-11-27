

اسعار العملات الأجنبية في منتصف تعاملات السبت اسعار العملات الأجنبية في منتصف تعاملات السبت

واصلت اسعار العملات الاجنبيه الاستقرار في منتصف تعاملات اليوم السبت 27 نوفمبر في البنوك العاملة في السوق المحلية ومعظم شركات الصرافة.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم»، أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية.



وانخفض سعر اليورو نحو 17.51 جنيهًا للشراء، 17.67 جنيهًا للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني نحو 20.81 جنيهًا للشراء، 21.01 جنيهًا للبيع.

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وبلغ سعر الفرنك السويسري 16.72 جنيهًا للشراء، و17.87 جنيهًا للبيع، وسعر الـ100 ين ليسجل نحو 13.54 جنيهًا للشراء، و13.65 جنيهًا للبيع.وشهدت أسعار العملات الأجنبية حالة من التباين على مدار تعاملات الفترة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك وفقًا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك العاملة في السوق المحلية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية تحريرًا كاملًا.وعالميا، حقق مؤشر اليورو خلال تداولات هذا الأسبوع مكاسب، حيث أنهى تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع بنسبة (+0.36%) على خلفية ضعف الدولار، بينما شهد الجنيه الإسترليني تغيرًا طفيفًا، حيث ارتفع بنسبة (+0.03%).يذكر أنه في مطلع هذا الأسبوع، حقق الجنيه الإسترليني مكاسب بسبب احتمالية رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا، ولكن أحبط تقرير مبيعات التجزئة الذي جاء أضعف مما كان متوقعًا المعنويات، مما قلص من المكاسب السابقة.وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات هذا الأسبوع على انخفاض (-0.31%) على خلفية ضعف بيانات الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية الصادرة في مطلع هذا الأسبوع.كما ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3٪ إلى 1.3451 بعد صدور بيانات التوظيف البريطانية الأقوى من المتوقع، مما رفع فرصة قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة في ديسمبر.