

«التموين» تتحفظ على كميات من الدقيق قبل تهريبها للسوق السوداء| صور «التموين» تتحفظ على كميات من الدقيق قبل تهريبها للسوق السوداء| صور

وجه الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية، ومتابعة إنتاج الخبز المدعم وصرفه لاصحاب البطاقات التموينية، والتأكد من التزام المخابز بالمواصفات الخاصة بانتاج الرغيف، وأنه يتم إنتاج الرغيف المدعم بوزن 90 جراما، مع مراعاة الشكل والجودة، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق بشكل فوري.



وفي سياق متصل، نظمت مديرية تموين الغربية اليوم الموافق 2021/11/27، حملة رقابية موسعة، أسفرت عن تحرير 17محضرا متنوعا، أغلبها لمخابز بلدية مخالفة للمواصفات الموضوعة والمعايير الخاصة بإنتاج الرغيف المدعم، حيث تم ضبط مسؤل مخبز لقيامه بتجميع عدد 8 شيكاره دقيق بلدي مدعم قبل تهريبهم إلى السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واحالة المخالفة إلى جهات التحقيق.



وتحرر محضرا لأحد المخابز، لقيامه بالتصرف فى عدد7 شيكارة دقيق بلدى مدعم بغرض بيعها في السوق السوداء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وكذلك تم تحرير عدد 4 محاضر لمخابز قامت بإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن بأوزان تتراوح بين 19 و17و14و12جم.

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كما قامت الحملة التموينية، اليوم، بتحرير عدد 3 محاضر لمخابزقامت بإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات القانونية، وايضا تم تحرير محضر لمخبزقام بالاستيلاء على فرق الدعم من سولار إلى غاز بمبلغ 14400جنيه،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأيضا تحرير عدد 4 محضر لمخابز سياحية بدون ترخيص وتم تحرير عدد 2 محضر لعدم وجود لوحة مواعيد.