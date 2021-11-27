

استقرار أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأحد 28 نوفمبر استقرار أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأحد 28 نوفمبر

استقرت أسعار الخضروات في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021 .



وقد تراوحت أسعار الطماطم ما بين 1.5 إلى 3.5 جنيهات للكيلو، وتتراوح أسعار البطاطس من 2 إلى 5 جنيه والبصل من 2 إلى 2.15 جنيهات.



بينما تراوح سعر كيلو الكوسة من 2.5 إلى 5 جنيه، والفاصوليا ما بين 4 إلى 6 جنيها، والفلفل البلدي بـ من 2.25 إلى4 جنيه، والثوم ما بين 18 إلى 22 جنيها ويتراوح سعر كيلو البامية ما بين 5 إلى 9 جنيها.

قد يعجبك أيضا...

أما سعر كيلو الباذنجان البلدي، فيتراوح ما بين 2 إلى 3.5 جنيهات، ويتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات.وسجل الخيار البلدي 2.5 إلى 4 جنيه، وتراوح سعر الجزر من 2.5 إلى 5 للكيلو والملوخية 1.5إلى 3 جنيه وقلقاس 3 إلى 6 جنيه للكيلو وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 5 إلى 8 جنيهات وسعر السبانخ من 3 إلى 5 جنيه للكيلو .وسجل سعر كيلو البسلة 5 الى 8 جنيه، وكيلو الزيتون 15 إلى 25 جنيهومن جانبه قال المهندس محمود فوزي عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية أن الدولة تحرص على دعم الفلاح المصري بكل السبل لأنه العامل الأساسي للتنمية الزراعية وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.لذا قررت الدولة توفير كل الإمكانيات لتخفيف الأعباء عنه من خلال تقديم القروض الميسرة لهم، للتوسع في إنشاء الصوب الزراعية كما تم تيسير إجراءات ترخيص الصوب الزراعية وتقديم الخدمات والإرشادات اللازمة لهم خلال فترة التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد لتجنب آثار الإجهاد الحراري على المحاصيل الزراعية.وأوضح المهندس محمود فوزي أن قطاع الزراعة يعمل به حوالي 5.2 مليون فلاح، بما يمثل 19.2% من إجمالي المشتغلين، حيث تعتبر أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من 2021، فيما وصلت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لـ 14.8% عام 2019/2020، حيث بلغت 669.8 مليار جنيه مقارنة بـ 278.5 مليار جنيه عام 2014/2015، وذلك بالأسعار الجارية.وأضاف رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعي أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي في 9 محاصيل زراعية خلال عام 2020 وتم تصدير كميات كبيرة