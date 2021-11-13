

تحذيرات من الإفراط في تناول تلك الأطعمة.. تسبب الإصابة بالصداع النصفي تحذيرات من الإفراط في تناول تلك الأطعمة.. تسبب الإصابة بالصداع النصفي

الصداع النصفي ألم مزمن يشعر به الكثير من الأشخاص ما يسبب حالة من الانزعاج الشديد للمصابين به، حيث إنه يمكن أن يؤدي تناول بعض الأطعمة إلى التسبب في حدوث نوبات الصداع النصفي، لذلك يجب على أصحاب هذا الأمر المزمن، توخي الحذر نحو تناولها.



أكلات تسبب الشعور بالصداع النصفي

وعرض موقع «healthline» الصحي العالمي، أبزر الأطعمة والمواد الغذائية التي يجب توخي الحذر عند الحصول عليها، تجنبًا للتعرض لآلام الصداع النصفي، ومنها:



1- الكافيين

يمكن أن يتسبب تناول الكافيين بكثرة في الشعور بآلام الصداع النصفي، حيث تشمل الأطعمة والمشروبات المحتوية على الكافيين ما يلي:

قد يعجبك أيضا...

- القهوة.- الشاي.- الشوكولاتة.2- المحليات الصناعيةتحتوي العديد من الأطعمة المصنعة على مُحليات صناعية، فهذه هي بدائل السكر التي تضاف إلى الأطعمة والمشروبات لإضافة الحلاوة، لكن هذه المحليات يمكن أن تسبب الصداع النصفي.3- الكحولالكحول هو أحد المنتجات الأكثر شيوعًا التي يُعتقد أنها تسبب الصداع النصفي، وقد أثبتت إحدى الدراسات أن أكثر من 35٪ ممن يعانون من الصداع النصفي في الولايات المتحدة، الكحول كان أحد مسبباته الشائعة.4- الشوكولاتةوفقًا لمؤسسة الصداع النصفي الأمريكي، يُعتقد أن الشوكولاتة هي ثاني أكثر مسببات نوبات الصداع النصفي شيوعًا بعد الكحول، حيث يشار إلى أنها تؤثر على ما يقدر بنحو 22 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي.وتحتوي الشوكولاتة على كل من الكافيين و«بيتا فينيل إيثيل أمين»، مما قد يؤدي إلى حدوث الصداع لدى بعض الأشخاص.5- اللحوم المعالجةاللحوم المعالجة بما في ذلك اللحوم الباردة والهوت دوج والنقانق، تحتوي جميعها على مواد حافظة تسمى النترات، والتي تحافظ على اللون والنكهة، ويمكن لهذه الأطعمة أن تطلق أكسيد النيتريك في الدم، والذي يعتقد أنه يوسع الأوعية الدموية في الدماغ، ويساهم في الشعور بالصداع النصفي.