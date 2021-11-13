

رغم فوائده.. تحذير لأصحاب هذه الأمراض من تناول البصل رغم فوائده.. تحذير لأصحاب هذه الأمراض من تناول البصل

قالت خبيرة التغذية الروسية، ماريا تيخوميروفا، إن هناك الكثير من الخصائص المفيدة للبصل، إلا أن هناك بعض الأمراض التي لا يجوز للمصابين بها تناول البصل.



وأضافت تيخوميروفا: "البصل له العديد من الخصائص المفيدة، وله تأثيرات مضادة للبكتيريا والفيروسات، كما يحتوي على الكبريت الذي يساعد في إزالة السموم، وهو أيضا مصدر جيد لفيتامين سي والفيتامينات والمعادن الأخرى، فهو يحفز الهضم ويزيل السوائل الزائدة".



وأوضحت أن الكيرسيتين المضاد للأكسدة في البصل مفيد أثناء الإصابة بالسرطان والحساسية. وبالإضافة إلى ذلك يحسن البصل جودة الحيوانات المنوية.

قد يعجبك أيضا...

وقالت: "لكن المصابين بتقرحات المعدة والاثني عشر يجب أن يتناولوا البصل بحذر".