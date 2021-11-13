قالت خبيرة التغذية الروسية، ماريا تيخوميروفا، إن هناك الكثير من الخصائص المفيدة للبصل، إلا أن هناك بعض الأمراض التي لا يجوز للمصابين بها تناول البصل.
وأضافت تيخوميروفا: "البصل له العديد من الخصائص المفيدة، وله تأثيرات مضادة للبكتيريا والفيروسات، كما يحتوي على الكبريت الذي يساعد في إزالة السموم، وهو أيضا مصدر جيد لفيتامين سي والفيتامينات والمعادن الأخرى، فهو يحفز الهضم ويزيل السوائل الزائدة".
وأوضحت أن الكيرسيتين المضاد للأكسدة في البصل مفيد أثناء الإصابة بالسرطان والحساسية. وبالإضافة إلى ذلك يحسن البصل جودة الحيوانات المنوية.
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التعليقات على رغم فوائده.. تحذير لأصحاب هذه الأمراض من تناول البصل
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