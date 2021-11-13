

4 نصائح عاجلة من «الصحة» للمواطنين عقب ظهور متحور «أوميكرون» 4 نصائح عاجلة من «الصحة» للمواطنين عقب ظهور متحور «أوميكرون»



أصدرت وزارة الصحة والسكان، بيانا توضح فيه أنها على اطلاع دائم بشأن المعلومات الواردة بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون»، والتزايد السريع لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة في مقاطعة غاوتينغ، وعلاقة ارتباط هذا الارتفاع في الحالات بوجود تحور في فيروس كورونا المستجد، وتم تكليف كل اللجان العلمية والخبراء والباحثين بالوزارة والجامعات ومراكز الأبحاث المصرية بدراسة جميع البيانات الأولية المتعلقة بهذا المتحور.



رفع درجة الاستعدادات بالحجر الصحي في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان تصريحات له، إنه تم رفع درجة الاستعدادات بالحجر الصحي في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية مع رفع مستوى التحقق من خلو القادمين للبلاد من أي إصابات محتملة، مشيرا أنه بعد اطلاع لجنة الأزمات على الوضع في جنوب أفريقيا، تم تعليق الطيران والرحلات القادمة من جنوب أفريقيا إلى مصر.



وأضاف «عبدالغفار»، أن الوزارة تتابع على مدار الساعة الوضع الوبائي في مصر والعالم، بشأن ما تم الإعلان عنه من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا يحمل اسم «أوميكرون»، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتقييم جميع الإجراءات والتدابير بشكل مستمر، بحسب تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العالم.

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نصائح الصحة للمواطنين لتجنب الإصابة بفيروس كوروناوكشف «عبدالغفار»، عن نصائح الصحة لتجنب إصابة المواطنين بفيروس كورونا ومع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يمكن أن تساعد على السيطرة على الوباء من خلال تنفيذ هذه التدابير، وتتمثل هذه الإجراءات في:- الالتزام بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما فيها ارتداء القناع الواقي «الكمامة».- البعد البدني والجسدي ومسافة لا تقل عن متر عند التحدث مع الآخرين.- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة عشرين ثانية بصورة دائمة.- الحصول على اللقاح الذي يمثل حائط الصد الأول في الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.