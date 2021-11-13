أصدرت وزارة الصحة والسكان، بيانا توضح فيه أنها على اطلاع دائم بشأن المعلومات الواردة بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون»، والتزايد السريع لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة في مقاطعة غاوتينغ، وعلاقة ارتباط هذا الارتفاع في الحالات بوجود تحور في فيروس كورونا المستجد، وتم تكليف كل اللجان العلمية والخبراء والباحثين بالوزارة والجامعات ومراكز الأبحاث المصرية بدراسة جميع البيانات الأولية المتعلقة بهذا المتحور.
رفع درجة الاستعدادات بالحجر الصحي في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان تصريحات له، إنه تم رفع درجة الاستعدادات بالحجر الصحي في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية مع رفع مستوى التحقق من خلو القادمين للبلاد من أي إصابات محتملة، مشيرا أنه بعد اطلاع لجنة الأزمات على الوضع في جنوب أفريقيا، تم تعليق الطيران والرحلات القادمة من جنوب أفريقيا إلى مصر.
وأضاف «عبدالغفار»، أن الوزارة تتابع على مدار الساعة الوضع الوبائي في مصر والعالم، بشأن ما تم الإعلان عنه من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا يحمل اسم «أوميكرون»، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتقييم جميع الإجراءات والتدابير بشكل مستمر، بحسب تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العالم.
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التعليقات على 4 نصائح عاجلة من «الصحة» للمواطنين عقب ظهور متحور «أوميكرون»
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