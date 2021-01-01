كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام عن أن اللجنة أرسلت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الحالة الجدلية في مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك والتي طالب فيها الأول باحتساب ركلة جزاء له.
وقال عبد الفتاح عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لا يوجد ركلة جزاء لـ سيراميكا أمام الزمالك، أقولها بصوت عالي ولكن البعض يريد أن يعرف أولا معنى التحكيم".
وأشار "أرسلنا حالة لعبة المطالبة بركلة جزاء لسيراميكا أمام الزمالك إلى خبير من الفيفا ورد علينا وأخبرنا أنها لا يوجد فيها ركلة جزاء وكل الالتحامات التي حدثت في اللعبة لا ترتقي لاحتساب ركلت جزاء".
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التعليقات على عبد الفتاح: أرسلنا لعبة سيراميكا أمام الزمالك لخبير من فيفا ورد علينا بعدم وجود ركلة جزاء
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