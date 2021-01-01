10 نصائح للعناية ببشرتك خلال الشتاء والحفاظ على نضارتها



نصائح للعناية ببشرتك نصائح للعناية ببشرتك

العناية ببشرتك خلال فصل الشتاء من أساسيات الحفاظ على جمال ونضارة البشرة خلال هذا الفصل البارد، وهناك العديد من الطرق والعادات البسيطة التي يمكنك اتباعها والالتزام بها؛ والتي تعمل على تنظيف البشرة وتخليصها أولا بأول من أي اوساخ أو تراكمات قد تؤدي إلى غلق المسام، وكذلك ترطيبها مع جو الشتاء البارد.



خطوات العناية ببشرتك خلال الشتاء

وتشير خبيرة التجميل مي محروس إلى أن هناك مجموعة من الخطوات التي يجب أن تتبعها كل فتاة، بداية من فترة المراهقة، حتى تستمتع ببشرة نقية صافية نضرة، خالية من أي مشاكل، خلال فصل الشتاء، وهو ما توضحه في السطور التالية.



1 -استخدام غسول مناسب لنوع البشرة صباحًا ومساء

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2 -مسح الوجه بقطنة بـ"تونر" صباحا ومساءا، على أن يكون مناسبا لنوع البشرة.3 -وضع كريم النهار قبل الخروج صباحا أو "صن بلوك" في حالة التعرض للشمس كثيرا.4 –اعتادي على تناول أكل صحي من البيت؛ عبارة عن ساندوتش وثمرة فاكهة وأي نوع من الخضروات، كالخيار أو الجزر، مع ضرورة تجنب الأكلات التي تضر بالبشرة، كرقائق البطاطس، والمقليات، وكل الأطعمة المغلفة والمعبأة.5 –يجب شرب الكثير من الماء، كما يمكن تناول عصير طبيعي بدون سكر، مثل البرتقال بالجزر او الاناناس، ويجب التوقف عن تناول المشروبات الغازية، فهي تعجل من ظهور تجاعيد البشرة.6 - اهتمي بشفاهك، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، ويفضل استخدام زبدة الكاكاو دائما، واحرصي على وضعها في الشنطة، لاستخدامها على مدار اليوم.7 –احذري من تناول "اللب"، لأنه يزيد من حبوب الوجه.8 – عند ظهور حبوب في الوجه، إياك ولمسها، وحكها بأظافرك، فقط ضعي عليها مرهم مضاد حيوي.١٠ نصائح تحافظ على جمال بشرتك ونضارتها٨ نصائح تحافظ على نضارة بشرتك فى فصل الشتاء9 – من العادات الخاطئة، استخدام فوطة الحمام في تجفيف وجهك، يجب تخصيص فوطة صغيرة لا يستخدمها غيرك للوجه، حتى تتجنبي العدوى.10 - الاستحمام اليومي والنظافة الشخصية من الأمور التي يجب الاعتياد عليها، مع استخدام أدوات ومنتجات أصلية من الصيدلية، من شامبو وبلسم وسيرم وسائل استحمام وغسول وتونر ومعجون أسنان، ومزيل عرق وكريم مرطب وزبدة كاكاو شفافة، لضمان الحفاظ على بشرتك، وعدم تعريضها لمواد كيميائية مجهولة المصدر.