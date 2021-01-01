غضب الطبيعة.. عاصفة قوية تجتاح بريطانيا |فيديو

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عاصفة قوية تجتاح بريطانيا

لقي رجلان مصرعهما جراء تساقط الأشجار أثناء العاصفة "أروين" التي ضربت أجزاء من بريطانيا مع رياح عاتية وأمطار وثلوج.

شمال غربي بريطانيا
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وصلت سرعة الرياح إلى 98 ميلًا في الساعة (157 كيلومترا) في نورثمبرلاند شمال غربي بريطانيا، وعلق نحو 120 شاحنة في الثلج على الطريق "M62".

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن العواصف التي حدثت أثناء الليل أثرت على "مساحات شاسعة من المملكة المتحدة"، مع تضرر المباني والأشجار.

وأضاف أن تحذيرات من المستوى الأصفر ما زالت قائمة، اليوم السبت، في معظم أنحاء البلاد.

وتابع: "على الناس أن يبتعدوا عن الساحل في وقت تمثل فيه الأمواج والركام خطرا على حياتهم".

العاصفة أروين
وانتشرت صور ومقاطع فيديو عبر مستخدمي "تويتر" تظهر من خلالها كمية الدمار الذي سببته العاصفة "أروين".

وفيما هدأت الرياح بحلول صباح السبت، حذر مكتب الأرصاد من استمرار الأحوال الجوية الخطيرة وحض الناس على تجنب السفر غير الضروري.
https://twitter.com/i/status/1464220103608877057

المصدر: بي بي سي

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