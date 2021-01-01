لقي رجلان مصرعهما جراء تساقط الأشجار أثناء العاصفة "أروين" التي ضربت أجزاء من بريطانيا مع رياح عاتية وأمطار وثلوج.
شمال غربي بريطانيا
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وصلت سرعة الرياح إلى 98 ميلًا في الساعة (157 كيلومترا) في نورثمبرلاند شمال غربي بريطانيا، وعلق نحو 120 شاحنة في الثلج على الطريق "M62".
وقال مكتب الأرصاد الجوية إن العواصف التي حدثت أثناء الليل أثرت على "مساحات شاسعة من المملكة المتحدة"، مع تضرر المباني والأشجار.
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التعليقات على غضب الطبيعة.. عاصفة قوية تجتاح بريطانيا |فيديو
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