يحدث شيء كبير في عالم الموضة، حيث أصبحت الاتجاهات التي اعتبرناها بالفعل مبالغ فيها إلى حد ما، مثل القواطع المثيرة، والأحذية الضخمة، أكثر انتشارًا، فأصبحت الأحذية ذات كعب ضخم ومرتفعة للغاية، حتى أكمام الأزياء، صارت منتفخة بشكل كبير ومدببة، تلك التي تسمى أحيانًا بأكمام جولييت أو أكمام الضأن، نظرًا لشكلها الكبير على القمة والصغيرة على القاع.
ووفقًا لموقع مجلة "instyle" فليس هناك من ينكر أن هذا المظهر يبدو ملكيًا ورومانسيًا، ويضيف شيئًا إضافيًا إلى مظهرك بأقل جهد. إنه يتماشى مع جميع الاتجاهات الأخرى التي تنطلق، وتعد من الملابس المستوحاة من الثمانينات، التي تتطلع إلى السيطرة على موضة عام 2022، ومن المحتمل أن تكون جزءًا رئيسيًا من خزانة الملابس العصرية.
قدمت مصممة الأزياء والإكسسوارات الأمريكية Ulla Johnson، تصميمًا للأزياء يحتوي على أكمامًا مدببة منفوخة، واختارت إطلالة متطابقة، حيث القميص الطويل المطبوع، والبنطلون الذي يحمل نفس الطبعة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الأكمام المنفوخة موضة 2022.. اعرفى إزاي تلبسيها على طريقة عارضات الأزياء
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق