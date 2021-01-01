الأكمام المنفوخة موضة 2022.. اعرفى إزاي تلبسيها على طريقة عارضات الأزياء



الأكمام المنفوخة موضة 2022 الأكمام المنفوخة موضة 2022



يحدث شيء كبير في عالم الموضة، حيث أصبحت الاتجاهات التي اعتبرناها بالفعل مبالغ فيها إلى حد ما، مثل القواطع المثيرة، والأحذية الضخمة، أكثر انتشارًا، فأصبحت الأحذية ذات كعب ضخم ومرتفعة للغاية، حتى أكمام الأزياء، صارت منتفخة بشكل كبير ومدببة، تلك التي تسمى أحيانًا بأكمام جولييت أو أكمام الضأن، نظرًا لشكلها الكبير على القمة والصغيرة على القاع.



ووفقًا لموقع مجلة "instyle" فليس هناك من ينكر أن هذا المظهر يبدو ملكيًا ورومانسيًا، ويضيف شيئًا إضافيًا إلى مظهرك بأقل جهد. إنه يتماشى مع جميع الاتجاهات الأخرى التي تنطلق، وتعد من الملابس المستوحاة من الثمانينات، التي تتطلع إلى السيطرة على موضة عام 2022، ومن المحتمل أن تكون جزءًا رئيسيًا من خزانة الملابس العصرية.



قدمت مصممة الأزياء والإكسسوارات الأمريكية Ulla Johnson، تصميمًا للأزياء يحتوي على أكمامًا مدببة منفوخة، واختارت إطلالة متطابقة، حيث القميص الطويل المطبوع، والبنطلون الذي يحمل نفس الطبعة.

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أما مصمم الأزياء ريك أوينز فقدم تصميمًا موحد اللون "مونوكورم" باللون الأبيض، وتبنى اتجاه الأكمام المنفوخة المدببة على أكتاف بشكل جرئ، حيث بدت واضحة جدًا على عكس التصميم السابق.ظهرت عارضة الأزياء الكندية Coco Rocha وهي ترتدي إطلالة تعتمد على الأكمام المنفوخة، حيث التنورة القصيرة، المتطابقة مع قميصًا علويًا يكشف عن بطنها، ومصمم بأكتاف ضخمة، وبدت في غاية الأناقة.كما ظهرت المخرجة وكاتب الأفلام الأمريكية Ava DuVernay بفستان باللون الأسود، ذو أكمام من الأورجانزا، تم تصميمها بحيث تكون منتفخة بشكل ملحوظ، مما أضفى على إطلالتها مظهرًا رائعًا وعصريًا.وأخيرًا أثبتت عارضة الأزياء الفلسطينية العالمية بيلا حديد أن مجرد أكمام منتفخة بشكل بسيط هي كل ما تحتاجه لإبراز صيحة الأكمام المنتفخة المدببة.