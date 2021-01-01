

قائمة المسموح في أطعمة الرضيع من اليوم الأول قائمة المسموح في أطعمة الرضيع من اليوم الأول



في الأشهر الأربعة إلى الستة الأولى هناك قائمة المسموع من أطعمة الرضيع؛ حيث يعتبر حليب الأم أو الحليب الاصطناعي هو الغذاء الوحيد الذي يحتاجه طفلك، وبعد ذلك ، يمكنك البدء في تناول الأطعمة الصلبة عندما يظهر طفلك علامات الاستعداد لهذا الأمر.







قائمة المسموح من أطعمة الرضيع

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وفي البداية ، يجب أن تضع الأم قائمة المسموح من أطعمة الرضيع، سيبقى طفلك الأمر بسيطًا ببضع ملاعق صغيرة من الطعام المكون من عنصر واحد (مثل الفاكهة المهروسة أو الخضار أو اللحوم) كل يوم. في غضون بضعة أشهر ، سيكون طفلك جاهزًا لمجموعة متنوعة من الأطعمة وتناول وجبة أو وجبتين في اليوم.وفي عمر 8 إلى 12 شهرًا يجب وضع قائمة المسموح من أطعمة الرضيع والتي تشمل الكثير من الأطعمة اللينة، حتى تصل إلى ثلاث وجبات أساسية، بالإضافة إلى وجبات خفيفة كل يوم.ويجب استخدام قائمة المسموح من أطعمة الرضيع تغذية الطفل بشكل سليم، وذلك بخلاف الكميات التي يتناولها الطفل؛ حيث أن تناول الطفل كميات كبيرة أو صغيرة ليس له علاقة بنمو الطفل، ولكن من الجيد أن نبدأ بالفواكه المهروسة أو الخضار بدلا من اللحوم .قائمة المسموح من أطعمة الرضيعفي معظم الحالات لا تشمل قائمة المسموح من أطعمة الرضيع الأطعمة شديدة الحساسية، مثل: البيض والأسماك والفول السوداني، وفيما يلي سنقوم بذكر قائمة المسموح من أطعمة الرضيع في الأشهر الأولى، وتشمل :1- العمر: من الولادة حتى 4 شهور حليب الأم أو الحليب الصناعي .2- العمر: من 4 إلى 6 شهور، وأفادت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أنه من المحتمل أن يكون طفلك مستعدًا لتجربة الأطعمة الصلبة مع حليب الأم أو الحليب الصناعي، كـ خضروات مهروسة (بازلاء ، كوسة) الفاكهة المهروسة (تفاح ، موز ، خوخ) لحم مهروس (دجاج ، لحم بقري) الحبوب شبه السائلة المدعمة بالحديد (الشوفان أو الشعير)، ويمكن استهلاك كميات صغيرة من الزبادي غير المحلى، ولكن يجب ان يتوفر في طفلك بعض الشروط، مثل :- يستطيع طفلك رفع رأسه والجلوس منتصباً على كرسي مرتفع- يظهر زيادة كبيرة في الوزن (تضاعف الوزن عند الولادة) على ان يزن الطفل 13 كيلو على الأقل- يمكن للطفل أن يغلق فمه حول الملعقة- يستطيع الطفل تحريك الطعام من الأمام إلى مؤخرة فمه3- العمر: من 6 إلى 8 شهور، وهنا تكون بالتأكيد هناك علامات استعداد الطفل على تناول الطعام الصلب بجانب حليب الأم أو الحليب الصناعي، ويمكن أن تبدأ الأم بإطعام طفلها الفواكه المهروسة (موز ، تفاح ، خوخ ، أفوكادو)، خضروات مهروسة أو مصفاة (جزر مطبوخ جيدًا ، قرع ، بطاطا حلوة)، لحم مهروس أو مهروس (دجاج ، لحم خنزير ، لحم بقري)، كميات صغيرة من الجبن المهروس أو الطري المبستر أو الجبن القريش أو الزبادي غير المحلى ، البقوليات المهروسة (الفاصوليا السوداء، الحمص، الفول ، البازلاء السوداء ، العدس ، الفاصوليا)، الحبوب المدعمة بالحديد (الشوفان والشعير) ؛ قطع صغيرة من الخبز والمقرمشاتكم في اليومولا يجب ان تغني المعلومات الوارد ذكرها عن أطعمة صحية لا تصلح للرضع من استشارة طبيب الأطفال أو اختصاصي التغذية في حالة الشعور بأى أعراض مختلفة على الطفل، حيث ان هذه المعلومات هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع مختصة .