العرقسوس وعصير البطاطس.. مشروبات لعلاج قرحة المعدة



علاج قرحة المعدة علاج قرحة المعدة



قدمت الدكتورة سوسن غزال ،خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، مشروبات لعلاج قرحة المعدة.



مشروبات لعلاج قرحة المعدة ما يلي :-



العرقسوس ..

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يعتبر هذا المشروب من العلاجات الطبيعية الفعالة في التخلص من أمراض الجهاز الهضمي المختلفة، ومن أبرزها قرحة المعدة بالإضافة إلى قرحة الإثني عشر؛ لأنّه يحتوي على العديد من المركبات والمواد التي لها تأثير مضاد لأعراض القرحة, ويمكن تحضيره عن طريق نقع ملعقة صغيرة من أعشاب العرقسوس في كوب من الماء المغلي مسبقاً، وتركه مدة تتراوح بين عشر وخمسة عشر دقيقة، ويشرب ثلاث مرات خلال اليوم.الزنجبيل ..يتميز مشروب الزنجبيل بتأثيره القوي والفعال في قرحة المعدة والإثني عشر بفضل ما يحتويه من مركبات لها تأثير مضاد للالتهابات والبكتيريا، وتتناسب مع بيئة المعدة.البابونج ..يتم الاعتماد عليها بكثرة في علاج تقرحات المعدة، وينصح به خبراء الأعشاب كعلاج طبيعي مهم للتخلص من أوجاع وأعراض قرحة المعدة؛وذلك لأنّه لا يحتوي على أي من المركبات الكيميائية التي تحتوي عليها العلاجات الطبية.عصير البطاطس ..يتمتع بخصائص لها تأثير قوي في التقرحات التي تظهر في بطانة المعدة، وذلك بفضل قلويد الأتروبين الذي له دور في تثبيط إفراز حمضالمعدة، ويفضل شرب عصير البطاطس مرة في اليوم، مع الحرص على عدم إضافة أي نوع من المنكهات أو الملح، كما أنّ لهذا العصير دوراًفي علاج الكثير من الأمراض الأخرى مثل أوجاع المفاصل، والصداع، والظهر، والطفح الجلدي.الخروب ..تعتبر ثمار الخروب من النباتات التي تستخدم في تحضير مشروب له أهمية في علاج قرحة المعدة، وذلك عن طريق تحميصها ونقع ثلاث ملاعق صغيرة من مطحونها في مقدار ثلاثة أكواب من الماء، وغلي المكوّنات مع بعضها، ثمّ شربها بعد أن تبرد مرة خلال اليوم، ولمدة لا تقلعن أسبوع مع تكرار العملية إذا دعت الحاجة لذلك.