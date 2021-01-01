

طريقة عمل الأرز بالخلطة طريقة عمل الأرز بالخلطة



تعتبر طريقة عمل الأرز بالخلطة مثل المطاعم من أشهر الوصفات الخليجية المميزة والشهية، والتي يتم تحضيرها في الوطن العربي، وبالرغم من أنها قد تكلفك بعض الشيء إلا انها وصفة سهلة في طريقة تحضيرها ويمكن للقليل منها ان تكفي لأكثر من 5 أشخاص.





وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الأرز بالخلطة مثل المطاعم، وبخطوات سهلة وبسيطة، وبإضافة الكبدة ايضا لتعطيها طعم مختلف وشهي، وتظل هذه الوصفة وجبة متكاملة وصحية أيضا، بالإضافة إلى انه يمكن تحضيرها في المناسبات الخاصة، وإليكم في السطور التالية طريقة عمل الأرز بالخلطة مثل المطاعم .



طريقة عمل الأرز بالخلطة مثل المطاعم



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طريقة عمل الأرز بالخلطة مثل المطاعممكونات طريقة عمل الأرز بالخلطة مثل المطاعم3 أكواب أرز بسمتي منقوع ربع ساعة6 أكواب شوربة ساخنة3 ملاعق كبيرة سكر2 ملعقة كبيرة ماء3 ملاعق صغيرة عسل أسودملحفلفلقرفةمكسرات محمصةزبيبكبدة مكعباتسمنةزيتطريقة عمل الأرز بالخلطة مثل المطاعم1- نضع حلة على النار، ثم نقوم بوضع السكر والماء مع التقليب من وقت لآخر للحصول على لون ذهبي.2- نضع الشوربة وملح وفلفل وقرفة والعسل حتى الغليان.3- يضاف الأرز بعد تصفيته من أي ماء بوضع زيت مع التقليب جيدا حتى الغليان.4- تهدئة النار نهائي حتى التسوية.5- نقوم بوضع طاسة على النار، مع إضافة الكبدة وملح وفلفل وقرفة مع التقليب.6- نقوم بوضع طاسة فيها سمنة تسخن ثم بوضع المكسرات والزبيب مع التقليب جيدا حتى يتحول لونهم إلى الذهبي.7- تضاف المكونات على بعضها البعض ثم يقدم الأرز بالخلطة مثل المطاعم .