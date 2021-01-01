طريقة عمل الأرز بالخلطة مثل المطاعم

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل الأرز بالخلطة مثل المطاعم

صورة الخبر: طريقة عمل الأرز بالخلطة
طريقة عمل الأرز بالخلطة


تعتبر طريقة عمل الأرز بالخلطة مثل المطاعم من أشهر الوصفات الخليجية المميزة والشهية، والتي يتم تحضيرها في الوطن العربي، وبالرغم من أنها قد تكلفك بعض الشيء إلا انها وصفة سهلة في طريقة تحضيرها ويمكن للقليل منها ان تكفي لأكثر من 5 أشخاص.


وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الأرز بالخلطة مثل المطاعم، وبخطوات سهلة وبسيطة، وبإضافة الكبدة ايضا لتعطيها طعم مختلف وشهي، وتظل هذه الوصفة وجبة متكاملة وصحية أيضا، بالإضافة إلى انه يمكن تحضيرها في المناسبات الخاصة، وإليكم في السطور التالية طريقة عمل الأرز بالخلطة مثل المطاعم .

طريقة عمل الأرز بالخلطة مثل المطاعم

طريقة عمل الأرز بالخلطة مثل المطاعم




مكونات طريقة عمل الأرز بالخلطة مثل المطاعم

3 أكواب أرز بسمتي منقوع ربع ساعة
6 أكواب شوربة ساخنة
3 ملاعق كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة ماء
3 ملاعق صغيرة عسل أسود
ملح
فلفل
قرفة
مكسرات محمصة
زبيب
كبدة مكعبات
سمنة
زيت
طريقة عمل الأرز بالخلطة مثل المطاعم

1- نضع حلة على النار، ثم نقوم بوضع السكر والماء مع التقليب من وقت لآخر للحصول على لون ذهبي.
2- نضع الشوربة وملح وفلفل وقرفة والعسل حتى الغليان.
3- يضاف الأرز بعد تصفيته من أي ماء بوضع زيت مع التقليب جيدا حتى الغليان.
4- تهدئة النار نهائي حتى التسوية.
5- نقوم بوضع طاسة على النار، مع إضافة الكبدة وملح وفلفل وقرفة مع التقليب.
6- نقوم بوضع طاسة فيها سمنة تسخن ثم بوضع المكسرات والزبيب مع التقليب جيدا حتى يتحول لونهم إلى الذهبي.
7- تضاف المكونات على بعضها البعض ثم يقدم الأرز بالخلطة مثل المطاعم .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل الأرز بالخلطة مثل المطاعم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
14236

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager