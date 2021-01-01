مصر ليس لها علاقة.. مراسل صدى البلد في بروكسل يكشف تفاصيل إصابة سائحة بلجيكية بالمتحور الجديد



تفاصيل إصابة سائحة بلجيكية بالمتحور الجديد تفاصيل إصابة سائحة بلجيكية بالمتحور الجديد

قال مجدي يوسف، مراسل قناة صدى البلد من بروكسل، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بإصابة سائحة من بلجيكا بالمتحور الجديد من فيروس كورونا التي كانت في زيارة سياحية إلى مصر.



وأضاف يوسف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطنة البلجيكية هي أول حالة في أوروبا مصابة بالمتحور الجديد من كورونا.



وتابع مجدي يوسف أنه لا يوجد مسئول في بلجيكا تحدث عن أن المواطنة البلجيكية أصيبت بالمتحور الجديد من مصر، حيث إنها أجرت مسحة طبية قبل السفر بـ 48 ساعة، وكانت سلبية، وعندما وصلت إلى بلجيكا أجرت مسحة يوم 9 نوفمبر والثانية يوم 11 نوفمبر، والنتيجة كانت سلبية، ثم أجرت مسحة ثالثة في بلجيكا يوم 16 نوفمبر والنتيجة كانت سلبية.

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واستكمل يوسف: عندما شعرت المواطنة البلجيكية بالأعراض أجرت المسحة الرابعة ليتم الإعلان عن الإصابة بالمتحور الجديد بالوباء.وأضاف مجدي يوسف، مراسل صدى البلد في بروكسل أن اسم مصر ارتبط بالمواطنة البلجيكية التي أصيبت بالمتحور لأنها كانت قبل 15 يومًا في زيارة للقاهرة، مؤكدًا أن مصر بعيدة تمامًا عن إصابة المواطنة البلجيكية بالمتحور من كورونا.وكشف مراسل قناة صدى البلد، إن وكالة رويترز للأنباء نقلت معلومات خاطئة بأن المواطنة البلجيكية اصيبت في مصر بالمتحور الجديد، موضحا أن عالم الفيروسات الذى أعلن أن المواطنة البلجيكية أصيبت بالمتحور أكد أنه لا يقصد مصر.وأشار مجدي يوسف إلى أن عالم الفيروسات الذى أعلن أن المواطنة البلجيكية أصيبت بالمتحور نفي أن تكون أصيبت في مصر، وأعلن عالم الفيروسات أن المواطنة البلجيكية أصيبت بالمتحور أكد أنه لا يستطيع أحد أن يحدد مكان اصابتها.وحول أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا ذكر يوسف أنه لا يوجد بينها اختلاف بين فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، موضحا أن المواطنة البلجيكية التي أصيبت بالمتحور الجديد لم تكن حاصلة على اللقاح، كما أن تلك الفتاة محجوزة من أجل التحاليل فقط وليس لأنها تعاني من أعراض تستلزم تواجدها في المستشفى.وأردف مراسل صدى البلاد أن الدول الأوروبية اتخذت إجراءات بغلق المطارات وأمام الرحلات القادمة من دولة جنوب إفريقيا، وهذا الأمر لم يعجب العلماء خاصة أن الفيروس وصل إلى جميع دول العالم رغم إغلاق المطارات خلال الفترة الماضية.وقال مراسل قناة صدى البلد في بروكسل، إن النظام الصحي في بلجيكا فشل في اكتشاف المواطنة البلجيكية المصابة بمتحور كورونا، وعادت بلجيكا إلى الإغلاق الجزئي بسبب كورونا، كما أن التجمعات في بلجيكا أصبحت ممنوعة بسبب كورونا، وحددت بروكسل 30% طاقه استيعابية لأى مطعم.