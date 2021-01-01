"متحدث الصحة": ندرس متحور كورونا الجديد وتدقيق إجراءات الدخول للبلاد

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صورة الخبر: الدكتور حسام عبد الغفار
الدكتور حسام عبد الغفار


قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك عدة أبحاث تجرى الآن على المتحور الجديد لفيروس كورونا، من أجل الوقوف على مدى قوة انتشاره وتعاطيه مع اللقاحات الجديدة، موضحاً أن ذلك هو الشغل الشاغل لكافة مراكز الأبحاث في مصر أو على مستوى العالم.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن وزارة الصحة والجهات المعنية تعمل الآن على الحفاظ على الوضع الصحى الأمن بالبلاد، و دراسة كل ما يتعلق بهذا الشأن.

وأكد "عبد الغفار"، أن هناك تدقيقا على إجراءات الدخول إلى مصر، بالأخص في الدول التي ثبت وجود هذا المتحور بها، من خلال الحجر الصحى المتواجد في منافذ الدخول للبلاد.

المصدر: youm7

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