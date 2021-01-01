أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي أعداد الذكور ارتفع بشكل طفيف عن أعداد الإناث حتى شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ عدد الذكور نحو 52.6 مليون نسمة "بيانات أولية"، بينما كان 51.9 مليون نسمة في شهر سبتمبر عام 2020، وذلك بزيادة بلغت نحو 700 ألف نسمة.
وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن إجمالى أعداد الإناث بلغ 49.7 مليون نسمة في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 49 مليون نسمة في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 700 ألف نسمة.
وسجل إجمالى عدد السكان في مصر نحو 102 مليون و683 ألف و465 نسمة يوم 27/ نوفمبر الجاري، وفقاً لتقديرات جهاز الاحصاء لعام 2021 ارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 ثم إلى 94.8 مليون نسمة فى تعداد عام 2017، وارتفع إلى 101.5 مليون نسمة في 1/1/2021 بزيادة قدرها 7.1 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.5٪ ذكور،48.5٪ إناث)، وبلغت نسبة النوع 106.1 ذكر لكل 100 أنثى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الإحصاء: 52.6 مليون نسمة عدد الذكور فى مصر و49.7 مليون الإناث سبتمبر الماضي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق