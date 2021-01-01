الصحة تنفى وصول متحور أوميكرون مصر



متحور أوميكرون متحور أوميكرون



نفى الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة تسجيل أية حالة حتى الآن في مصر بالمتحور المثير للقلق العالمي أوميكرون.



أوضح عبد الغفار في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON أن الوزارة لديها آليات للكشف عن المتحور في حال ظهوره قائلاً : التسلسل الجيني للفيروس معروف والتغيرات التي حدثت على هذا التسلسل وأدت لظهور المتحور الأخير المطلق عليه إسم " أوميكرون " معروف تسلسلها الجيني ومعروف المنطقة التي شهدت التحور وهي منطقة سبايك بروتين العالي وهو الذي يقوم بدور الالتصاق بالخلية البشرية ويساعد الفيروس على غزو الخلايا البشرية ".



أشار عبد الغفار إلى أن التغيرات التي طرأت على النسخة المتحورة طرأت على نحو 30-35 موقع على الفيروس ".

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وحول حالة الجدل للسيدة البلجيكية المصابة بالفيروس المتحور وحول قدومها من مصر كشف عبد الغفار أنه فور ظهور الخبر تم التواصل مع المسؤول عن تطبيق الإجراءات الصحية لمنظمة الصحة العالمية ببلجيكا وجاءنا رد رسمي يفيد بأن الحالة كانت مسافرة من مصر مغادرة يوم 9 نوفمبر وظهرت عليها الأعراض في 22 من نفس الشهر اي بعد مرور 11 يوماً من مغادرتها الاراضي المصرية ولم تجر المنظمة مجموعة الاستقصاء المعتادة كون وجود فترة كبيرة مضت منذ مغادرتها مصر وحتى ظهور الاعراض والسبب الثاني أن السيدة عندما غادرت مصر وهبطت " ترانزيت " في تركيا ومنها لبلجيكا أجري لها مسحة pcr وكانت سلبية على الاراضي البلجيكية وبعد مضي 7 أيام تم إجراء مسحة أخرى وظهرت سلبية.وواصل : " هذا يؤكد أنه من غير المحتمل أن تكون قد أصيبت به على الاراضي المصرية نظراً لطول فترة الحضانة بالاضافة إلى إجرائها مسحة على الاراضي البلجيكية فور وصولها وبعد مضي 7 أيام أيضاً مرة أخرى ولم تثبت الاصابة وهو كلام موثق من مسؤول من منظمة الصحة العالمية في بلجيكا ".