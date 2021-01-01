قرارات عاجلة من رئيس وزراء بريطانيا بسبب متحور كورونا الجديد

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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السبت، إن متحور كورونا الجديد "أوميكرون" أسرع انتشارا وقادرة على الانتشار بين أشخاص تلقوا اللقاحات مرتين.



وأضاف جونسون: "سلالة "أوميكرون" أكثر اختلافا وتحورا عن السلالات السابقة من فيروس كورونا، وكل من يشتبه في إصابته بسلالة "أوميكرون" سيلزم بالحجر لـ10 أيام بغض النظر عن تلقيه اللقاح".

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فيما أعلن جونسون إلتزام كل من يدخل بريطانيا بإجراء فحص PCR في نهاية اليوم الثاني من وصوله، وتشديد قيود كورونا لجميع المسافرين الوافدين.وأشار جونسون إلى أنه تقرر خضوع كل من يشتبه في إصابته بمتحور "أوميكرون" للحجر الصحي لـ10 أيام بغض النظر عن تلقيه اللقاح.فيما أعلن وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، اليوم السبت، إدراج دول إفريقية جديدة إلى قائمة السفر الحمراء، بسبب متحور فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" الجديد " "أوميكرون".وأعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم السبت، اكتشاف حالتي إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".أوميكرونوقال علماء أمريكيون، اليوم السبت، أن متحور كورونا الجديد "أوميكرون" قد يحل مكان سلالة دلتا السائدة في العالم بنسبة أكثر من 90%.ووفقًا لشبكة "العربية"، يتوقع العلماء صمود المطعمين أمام تأثيرات متحور "أوميكرون" الجديد، وأشاروا إلى أن المعلومات عن المتحور الجديد لا تزال غير واضحة لمعرفة مدى خطورته.