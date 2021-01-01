السعودية ترحب بإعلان استراليا إدراج حزب الله منظمة إرهابية

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن ترحيب المملكة بإعلان الحكومة الأسترالية عن عزمها إدراج حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية في أستراليا.
ونوهت الوزارة بأهمية تلك الخطوة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، حاثة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف مماثل للتصدي للإرهاب والجماعات الإرهابية حول العالم.
وكانت رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، بقرار أستراليا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، مؤكدة أهمية عدم الفصل بين الجناح العسكري والجناح السياسي لحزب الله.
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