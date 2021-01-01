نائب مدير مستشفى بدر الجامعي: لم نستقبل أي مصاب بمتحور أوميكرون



مستشفى بدر الجامعي مستشفى بدر الجامعي





حالة من الرعب سيطرت على الجميع بعد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون".



وكشف الدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر الجامعي التابعة لجامعة حلوان ومدير وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى، عن وضع مستشفي بدر الجامعي وهل قد استقبلت اى من حالات مصابة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" الجديد ام لا .

قد يعجبك أيضا...

وصرح الدكتور "منتصر" فى تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" أن مستشفي بدر الجامعي لم تقم بإستقبال أى من من الحالات مصابة بالسلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون" والتى كانت التي رصدت لأول مرة في جنوب أفريقيا.15 إجراء من الصحة للتصدي لـ متحور كورونا "أوميكرون"واضاف نائب مدير مستشفى بدر الجامعي التابعة لجامعة حلوان، أن المستشفى تباشر عملها فى تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية والعمليات الجراحية ووحدة علاج الأورام و المعمل والأشعة.جدير بالذكر انه قد ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعاً صباح اليوم السبت بمقر عام ديوان وزارة الصحة والسكان، للجنة العلمية المشتركة بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة مستجدات متحور فيروس كورونا "أوميكرون".ووجه الوزير خلال الاجتماع بزيادة عدد العينات التي يتم فحصها من خلال التسلسل الجيني للفيروس في جميع محافظات الجمهورية، وخاصةً في المحافظات ذات التردد السياحي المرتفع، لرصد أي تحورات، مشدداً على الانعقاد الدائم للجنة لمتابعة مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا.وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق المستمر بين المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان والمعامل البحثية بالجامعات والمركز القومي للبحوث، لدراسة أي تحورات جديدة للفيروس.