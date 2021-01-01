عميد تربية عين شمس يكشف موعد امتحانات الترم الأول وإجازة منتصف العام

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أعلن الدكتور حازم راشد عميد كلية تربية جامعة عين شمس، موعد امتحانات الترم الأول 2022، مؤكدًا إن اختبارات الفصل الدراسي الأول سوف تبدأ في ٢ يناير المقبل علي أن تبدأ إجازة منتصف العام يوم 5 فبراير وتنتهي 17 فبراير، وعلى أن ينطلق الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير وينتهي العام الدراسي بشكل كامل مع نهاية الفصل الدراسي الثاني وفقا للدراسة بكل كلية، على أن تكون النهاية بين شهري يونيو ويوليو 2022.



وأكد عميد كلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن كلية التربية جامعة عين شمس تشهد انتظامًا في المحاضرات الدراسية، منذ بدايات العام الدراسي الحالي 2021 - 2022، والذي انطلق 9 أكتوبر وفقا للخريطة الزمنية التي حددها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي.





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منع دخول غير المطعمين بلقاء كوروناوأضاف الدكتور حازم راشد، أن الجامعة بدأت بالفعل بداية من منتصف نوفمبر الحالي تطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع دخول أي طالب أو موظف أو عامل أو عضو هيئة تدريس إلى الجامعة، أو أي عنصر في العملية التعليمية غير مُلقح، أو ليس لديه ما يثبت تطعيمه مثل شهادة التطعيم الموفرة من وزارة الصحة، ولا يسمح له بالدخول وتطبيق عليهم جزاءات الغياب والانقطاع عن العمل، وحال تجاوز الطالب نسبة الغياب عن سكاشن المواد يعتبر راسب في أعمال السنة لهذه المادة.وأشار عميد كلية تربية جامعة عين شمس، إلي إن قرار منع دخول طلاب الجامعات امتحانات نهاية الفصل الدراسي إلا بعد تلقي لقاح كورنا ينطبق على الترشح للانتخابات الطلابية، مشيرا إلى أن الطلاب الذين تم الإعلان عنهم جميعهم قد تلقوا اللقاح.الحل البديل الوحيد للطلاب الغير ملقحين من دخول الامتحاناتوأوضح الدكتور حازم راشد، ان الحل البديل الوحيد عن تطعيم الطلاب وسماح دخولهم الامتحانات هم وأعضاء هيئة التدريس بلقاح كورونا، هو تقديم شهادة pcr كل 72 ساعة لإدارة شؤون الطلاب الخاصة بكل بكلية، تفيد بسلبية عينته وعدم إصابته بفيروس كورونا، أو تقديم شهادة طبية تفيد بإصابته بمرض مزمن يمنع حصوله على اللقاح.وأكد عميد كلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعة تحرص علي وضع آليات تسليم وتسلم أعمال الكنترول لأعضاء هيئة التدريس عن طريق تشكيل فريق عمل لمتابعة الالتزام بالواقيات الشخصية وكذلك تداول أوراق الامتحانات باستخدام القفازات المطاطة أحادية الاستخدام ثم يتم خلع القفاز فور توزيع أوراق الامتحان ووضعه في سلة المهملات ثم ارتداء أخر نظيف عند استلام الأوراق وتجميعها وتسليمها للكنترول .وأعلن "راشد" أن ذلك يأتي في الوقت الذي تواصل فيه جامعة عين شمس، تطعيم طلابها في منشآتها الطبية بشكل مستمر، حيث أعلنت جامعة عين شمس قبل أيام، وصول عدد المُطعمين من الطلاب اكثر من 100 آلاف طالب على مستوى جميع الكليات.