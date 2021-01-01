الرئيس الأمريكي يعلق على سلالة كورونا الجديدة أوميكرون

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، أن ما تعرفه إدارته حول سلالة كورونا الجديدة "أوميكرون" أنها تثير قلق كبير وتنتشر بسرعة.



وقال بايدن: " إدارتي ستتحرك بصورة تدريجية لمواجهة المتحور "أوميكرون"".



فيما قال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض الطبيين إنه لا يستبعد احتمالية وصول متحور "أوميكرون" الجديد إلى الأراضي الأمريكية.

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وبسؤاله عما إذا كانت سلالة "أوميكرون" موجودة بالفعل في الولايات المتحدة، قال فاوتشي "لن أتفاجأ إذا كان ذلك واقعا.. لم نكتشف إصابات بعد.. لكن عندما يكون هناك فيروس جديد يتمتع بهذه الدرجة من القابلية للانتقال.. ومع وجود حالات إصابة بالفعل في إسرائيل وبلجيكا وأماكن أخرى.. فإنه سينتقل في نهاية الأمر لكل مكان".وأضاف كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أن مسألة منع السفر من بلد معين هي مجرد فرصة للحصول على مزيد من الوقت لتقييم الأمر بشكل أفضل، وهو سبب قيام الولايات المتحدة بذلك.وتابع فاوتشي "ليس هناك أي سبب للذعر.. لكن نريد أن نحصل على بعض الوقت لمزيد من الدراسة حول الأمر"، مشيرا إلى احتمالية وصول المتحور بالفعل للأراضي الأمريكية.