وزير التعليم يعلن جداول مواعيد البرامج التعليمية لطلاب الإعدادية على قناة مدرستنا



وزير التعليم وزير التعليم

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، جداول مواعيد عرض البرامج التعليمية لصفوف المرحلة الإعدادية على قناة مدرستنا .



وقال وزير التربية والتعليم ، إن البرامج التعليمية يتم بثها لطلاب المرحلة الاعدادية باللغة العربية مع الإعادة، على قناة مدرستنا 2 على التردد 10777.



وكانت قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إطلاق برنامج جديد على تردد قناة مدرستنا 1.

وقال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : يهدف البرنامج الجديد ، إلى مخاطبة معلمي المواد المختلفة للصف الرابع الابتدائي لشرح فلسفة وطرق تدريس المناهج الجديدة لـ رابعة ابتدائي.وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من المقرر أن تذاع حلقة من البرنامج الجديد يوميًا لكل مادة ، كما تذاع حلقة مجمعة كل يوم جمعة على مدار العام الدراسي.كما أوضح أنه سوف تضاف هذه الحلقات أيضا على موقع يوتيوب الخاص بـ قناة مدرستنا 1 للاستفادة منها في غير أوقات البث المباشر.ويبدأ البرنامج الجديد بمناهج الصف الرابع الابتدائي ، ثم تضاف إليه تباعاً مناهج الصفوف الأخرى من الأول حتى الثالث الابتدائي.وقال: نرجو مراجعة جدول البث على قناة مدرستنا 1 للتعرف على مواعيد بث البرنامج، وننصح السادة المعلمين وكذلك أولياء الأمور بمتابعة هذا البرنامج الهام والذي يتم إنتاجه بالتعاون مع شركاء بناء المناهج الجديدة.جداول مواعيد البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الاعدادية على قناة مدرستنا



















