منتخب مصر يغادر إلى قطر للمشاركة في كأس العرب



منتخب مصر يغادر إلى قطر منتخب مصر يغادر إلى قطر

غادرت مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، بعثة منتخب مصر الأول في طريقها إلى قطر، استعدادًا للمشاركة فى بطولة كأس العرب فى الدوحة فى الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، ويستهل منتخب الفراعنة مشواره فى بطولة كأس العرب يوم 1 بالشهر القادم بمواجهة لبنان .



وأنهت سلطات مطار القاهرة إجراءات بعثة المنتخب بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، عبر مبني الركاب رقم 3 برئاسة كابتن حازم أبوالخير مدير المبنى، على متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران متجهة إلي قطر، مع الحرص علي إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.



ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع لبنان فى اول مواجهات الفراعنة فى البطولة، الأربعاء 1 ديسمبر عند الثالثة عصرا بتوقيت مصر ولبنان باستاد الثمامة، وتقام ثانى مواجهات الفراعنة مع منتخب السودان السبت 4 ديسمبر السادسة مساء على أرض ملعب استاد راس أبو عبود.